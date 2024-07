El tremendo "escrache" al aire de Andy Kusnetzoff a Matías Martin: "Miren lo que es esto"

De inmediato estallaron las carcajadas y el comentarista totalmente despeinado y visiblemente recién levantado procedió por sonreír y seguir su camino sin emitir ni una palabra. "Siento que nos dio muchísimo", remató con humor la periodista deportiva.

Andy Kusnetzoff le respondió a Javier Milei

Luego de que el presidente Javier Milei apuntara contra los periodistas de Urbana Play por viajar a Estados Unidos para cubrir la Copa América, Andy Kusnetzoff recogió el guante y le contestó duramente.

“Para mí no es gracioso”, expresó el comunicador y aseguró que lo toman con humor porque están “muy tranquilos y relajados” y porque no cobran pauta del Estado y forman parte de un medio privado.

Y sumó: “No me parece que este bueno lo que hizo sobre todo porque no sé cuál es la crítica”. El conductor se mostró visiblemente molesto por el tuit del líder libertario que no pasó desapercibido.

Por su parte, María O'Donnell también se refirió al tema y dijo: "Milei, por algún motivo, se sube a algunos tuiteros libertarios con esta idea de 'son zurdos y gastan dólares'. No entiendo".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Luis Ventura reveló un potente secreto de Cinthia Fernández: “Te llenabas la boca…”

Sol Pérez no se calló nada y fulminó a la Negra Vernaci: "Súper grave"

La ex esposa del abogado de Cinthia Fernández la fulminó

Barro: Rita Cortese reveló detalles exclusivos del spin off de El Marginal

Pacto de Mayo: El apoyo de Pullaro con la "satisfacción" de un punto clave