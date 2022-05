El sexo importa igual que el género pero no el autopercibido

La investigación biomédica, un término amplio que abarca estudios sobre temas que van desde células hasta modelos animales experimentales, es el punto de partida para comprender cómo se desarrollan las enfermedades y cómo podemos prevenirlas o tratarlas. Una vez que dichos estudios se hayan realizado con éxito, se pueden realizar pruebas similares en humanos. Estos ensayos clínicos forman la rama más alta de la investigación biomédica.

Los estudios biomédicos han utilizado tradicionalmente animales machos y hombres como sujetos de investigación, y el conocimiento que hemos obtenido de esta investigación se ha aplicado a ambos sexos bajo el supuesto de que lo que funciona para los machos también debe funcionar para las hembras.

Hasta hace poco, estos estudios casi nunca consideraban el sexo, los atributos biológicos de humanos y animales, o el género, las características socialmente construidas de hombres, mujeres y personas de género diverso.

Ese es un problema de todos, porque hay diferencias de sexo en la cantidad de enfermedades que afectan a las personas .

Las mujeres premenopáusicas tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes que los hombres o las mujeres posmenopáusicas. Diferencias como estas son críticas, dado que los niveles elevados de glucosa en sangre que definen a la diabetes pueden provocar accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos potencialmente mortales.

Otra diferencia significativa es que las mujeres no experimentan necesariamente los síntomas de un ataque al corazón que son típicos en los hombres, como dolor en el pecho, sino que pueden sentir náuseas, mareos o un cansancio inusual . Sin estudiar a mujeres y hombres, no conoceríamos estas diferencias ni entenderíamos qué buscar al diagnosticar pacientes.

Los investigadores aún no han descubierto exactamente cómo las mujeres premenopáusicas están protegidas contra la diabetes y cómo esta enfermedad aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y ataques cardíacos. Este es el foco principal de la investigación que llevamos a cabo en nuestro laboratorio , donde estudiamos activamente los mecanismos de esta protección y cómo se desarrollan y progresan estas enfermedades utilizando modelos animales machos y hembras.

En promedio, las mujeres viven más que los hombres . Eso parece sugerir que las mujeres tienen algún tipo de ventaja para la salud, lo que no es necesariamente exacto.

hombres y mujeres.jpg Sexo y género convencional para las pesquisas médicas.

Si bien es cierto que las mujeres son menos propensas a la diabetes, los ataques cardíacos, los derrames cerebrales y las infecciones , es probable que enfrenten otros tipos de enfermedades. La mayoría de los individuos con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, son mujeres , como vemos con la artritis y la esclerosis múltiple. En estos trastornos, el sistema inmunológico, que se supone que nos protege contra invasores externos como virus y bacterias, ataca al cuerpo.

Está claro que la investigación que solo analiza sujetos masculinos no cuenta toda la historia. Es necesario evaluar la investigación en función de cómo y sobre quién se llevan a cabo los estudios. ¿Podemos realmente generalizar un hallazgo cuando el 50% de la población no está representada en el estudio?

Incluir a ambos sexos en la investigación

La buena noticia es que en los últimos años, ya la luz de las observaciones de las diferencias sexuales en el desarrollo de enfermedades, los investigadores están dando pasos significativos para garantizar que la investigación biomédica sea más auténtica y completa.

De hecho, las principales agencias de financiación de la investigación en América del Norte ahora requieren que los estudios en humanos incluyan sujetos femeninos , y que en la investigación científica que utiliza células y animales, los resultados deben incluir ambos sexos.

Tales pasos son de enorme importancia porque ayudan a los investigadores a comprender mejor los mecanismos y las tendencias que observan y la influencia que el sexo y el género pueden tener en la salud de todos. Un enfoque más inclusivo de la investigación conducirá a mejores estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas y menos riesgos para la salud.

Aunque los hombres, las mujeres y las personas de género diverso comparten muchas similitudes, comprender cómo se expresan las diferencias sexuales a través de la salud física es fundamental para mejorar la calidad de vida de todos.

---------------------------

