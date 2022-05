Estos 7 hábitos previenen demencia, incluso si tenés riesgo genético

Además, calcularon el riesgo genético al comienzo del estudio usando estadísticas de todo el genoma de la enfermedad de Alzheimer.

Al final del seguimiento, 1.603 participantes con ascendencia europea desarrollaron demencia y otros 631 de ascendencia africana.

Una limitación de la investigación fue el tamaño de muestra más pequeño entre las personas con ascendencia africana, sumado a que muchos de estos participantes fueron reclutados de un solo lugar.

"Se necesitan tamaños de muestra más grandes de diversas poblaciones para obtener estimaciones más confiables de los efectos de estos factores de salud modificables en el riesgo de demencia dentro de diferentes grupos de riesgo genético y antecedentes ancestrales”, advirtió Tin.

image.png

La investigación fue apoyada por el National Heart, Lung, and Blood Institute (Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre), el National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud), el Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) y el National Human Genome Research Institute (Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano).

Más contenido en Urgente24:

Talleres y Vélez en 8avos: pidieron 'cancelar' a Niembro

Arde el precio del GNL pero llegan 13 buques más

Joaquín De la Torre, entre Javier Milei y Mauricio Macri

"En la más constante fidelidad a nuestro muy amado Rey"

Se termina la minería de Ethereum, asegura este experto