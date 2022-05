Joaquín De la Torre, entre Javier Milei y Mauricio Macri

Las preguntas al senador provincial Joaquín De la Torre, igual que al diputado nacional Omar De Marchi, son:

¿creen ellos en que existe el 'Concepto Milei' o persisten ciertas dudas al respecto?;

¿pueden fundamentar esos dilemas o sólo se trata de persistir en las zonas de confort?

Javier Milei Javier Milei confirmó que el próximo año competirá por la Presidencia de la Nación.

Las listas

En el caso de Joaquín De la Torre, él cree, dicen quienes lo conocen, que habrá desdoblamiento electoral en Provincia de Buenos Aires. La mayoría supone que sólo fue una amenaza que nunca se concretará. Por algún motivo -¿intuición o información?-, De la Torre sí lo considera posible. Entonces, habrá que cerrar listas y votar antes que en Nación.

El dato es importante para entender su especulación: si esto sucediera, ¿Javier Milei se encuentra preparado u ocurrirá como en le emblemática (para JxC) Marcos Juárez, provincia de Córdoba, donde no llega a presentar lista porque no encontró los candidatos con posibilidades?

Mauricio Macri, el referente de De la Torre, es quien más ha seguido con atención la evolución de La Libertad Avanza porque simpatiza con Milei y también considera posible intentar aprovechar lo que considera puede ser "un buen portaaviones para ingresar varios cazas" (apelando al lenguaje bélico tan propio de estos tiempos de guerra en Europa del Este). La referencia es obvia: Milei tiene que armar listas y es posible negociar que incorpore a determinados candidatos.

Macri / De la Torre creen que quizás hoy día les resulte más fácil llegar a un acuerdo con Milei que con Horacio Rodríguez Larreta o Gerardo Morales acerca de posibles integrantes de 'sábanas'. Al menos hay que garantizar que esa ambición resulte posible.

De la Torre ya realizó varios gestos importancia hacia Milei, inclusive facilitando infraestructura y logística preelectoral, pero siempre lo hizo con el OK de Macri, es el rumor entre quienes lo conocen en su bunker, el municipio bonaerense San Miguel. Y tiene que ver con fortalecer el vínculo para cuando irrumpa la necesidad de definir candidatos.

El interrogante para Urgente24 se refiere a qué es lo que realmente opina De la Torre, más alla de Macri. Esto no lo sabe nadie. ¿Lo sabe De la Torre?

Porque también hay otras realidades: hoy día Macri carece de posibilidades electorales porque se encuentra destruido en las encuestas de opinión pública, por más que sus periodistas preferidos se esfuercen a insistir en una futura puja directa entre él y Cristina Fernández de Kirchner, que no sucederá. Y el fracaso absoluto de Alberto Fernández no provoca el olvido del fracaso absoluto de Mauricio Macri.

¿Cuánto falta para que De la Torre lo perciba?

¿Y qué hará él ese día?

Macri-2022.jpg Mauricio Macri, con menos chances de un "2do. tiempo". Foto: NA.

El fenómeno Milei

De todos modos, a Urgente24 le resulta importante destacar que la cuestión de fondo es Javier Milei. Su ascenso en la preferencia de muchos ciudadanos electores es conocido. Pero entre los políticos profesionales persiste el debate acerca de si él representa una 'estudiantina' o si es algo más serio. Horrible explicarlo así, tan crudo pero es mejor ir al meollo.

Todavía Milei no es reconocido por sus pares que, quizás por supervivencia ante el tsunami posible, prefieren seguir rotulándolo como economista -Macri en privado, por ejemplo- antes que como líder de masas, cuando nadie tiene su capacidad de convocatoria hoy día.

¿Qué debe hacer Milei para terminar de convencerlos?, es una pregunta posible. Quizás no tenga que hacer nada sino simplemente persistir en organizar su proyecto, incluyendo su estructura político-electoral.

Algunos de los escépticos deslizan ciertas dificultades que han aparecido en La Libertad Avanza, y agitan los hechos -¿será la UCeDe del siglo 21 o podrá evitar semejante desenlace?-; otros insisten en que hay tiempo por delante para evaluar al personaje.

Quizás una de las claves de Milei resulte demostrar que no hay tiempo y que no debe rendir exámenes porque ya lo tiene todo resuelto (aunque sea simularlo, tal como en el póquer). Es obvio que hay decenas de envidiosos apostando por su fracaso, por el final de su empatía con los desheredados, los descastados, los traicionados, los desilusionados de una democracia que sólo acumula deudas impagas y corre el peligro de default.

Partiendo de la base de que 'todo lo que no mata, fortalece', quizás estas cuestiones terminen ayudando a Milei a comprender mejor su rol y sus posibilidades, enviando el saludable mensaje de que sus listas no están en venta ni alquiler ni préstamo ni nada. Y que La Libertad Avanza quiere el poder, no participar del poder, que es bien distinto.

