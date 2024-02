El sensual y provocativo video de Griselda Siciliani: "Ok"

Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa dijo: “Es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente, no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”. Y sumó: "En el Poder Ejecutivo estamos abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son muchísimo más urgentes y relevantes que ocuparnos de este tema".

Interna libertaria por el proyecto de derogación del aborto legal

Tras la repercusión generada luego de la iniciativa de la diputada Rocío Bonacci aclaró que el proyecto no es una iniciativa del Poder Ejecutivo sino personal.

Lilia Lemoine, rápidamente aclaró que no estaba de acuerdo con el procedimiento de su colega con respecto a la polémica iniciativa.

“Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", dijo la dirigente libertaria.

Asimismo, la funcionaria responsabilizó del escándalo “a la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".

