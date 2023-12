Destruyen a Hernán Casciari en redes: Declaración polémica

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fporquetendencia%2Fstatus%2F1732753931460079671&partner=&hide_thread=false "Casciari":

Por sus comentarios sobre la literatura pic.twitter.com/1sdHfppU4L — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 7, 2023

Horas después, Casciari opinó de la repercusión de su entrevista en Twitter:

image.png

"Todos mis libros a mitad de precio mientras me sigan puteando en Twitter. ¡Que no decaiga".

Después aprovechó que su nombre estaba en las tendencias y rebajó los precios de sus obras literarias. Dijo que la oferta se mantendrían mientras durara la polémica. Sin lugar a dudas, eso es marketing del bueno.

Repercusiones y ¿humo?

A ver, para empezar, resultaría demasiado literal, valga la redundancia, que se tomen las declaraciones de Casciari como 'literalmente certeras'. En principio, es una de las mentes maestras de Orsai y publicó muchísimos libros y cuentos, al menos los suficientes para ser considerado un profesional. No es ningún X.

Claramente, la gente, es decir, las redes, se la agarró con él por un fragmento cortito de una entrevista que duró en total cuarenta minutos. Dicho esto, ¿son erradas sus declaraciones sobre que la literatura resulta aburrida para los niños?

image.png

Y bueno, si los chicos toman para leer a Dovsteiski o Borges, con siete o cinco años, lo más probable es que quieran arrancarse los ojos y tirarlos a un tacho.

No le falta razón que, en la era de la inteligencia artificial, o la era de las redes, cualquier apelativo es correcto, los chicos sienten que perderían su tiempo con obras literarias complejas. Ahora, eso no descarta que puedan interesarse en la literatura en alguna de sus formas. No todo es un tocho ilegible, además de que la ficción es una herramienta maravillosa para el estímulo de la imaginación.

Una reflexión personal

Esto me trae recuerdos. En el 2015, o 2016, no me acuerdo, les dije a los encargados de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) que, si los chicos leyeran Harry Potter o incluso a Stephen King, llámenme psicópata, en la escuela secundaría, tendrían muchas más ganas de animarse a leer.

Más allá de que hoy en día a Rowling (autora de HP) se la considere TERF o que el tío King haya escrito algo tan censurable como una orgía de niños en IT, lo cierto es que la literatura ayuda, o, en el peor de los casos, obliga, a sacar conclusiones de un modo que ni el cine ni las series pueden igualar. Es un sabor creativo distinto, como los videojuegos o los comics.

Evidentemente, Casciari aprecia la literatura, pese a la pedantería (quizás también el pecado de esta nota), y lo seguirá haciendo.

image.png No hay mejor set de filmación que el cerebro. Además, sale más barato.

