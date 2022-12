El relato de Hernán Casciari que hizo llorar a Messi

También contó que los argentinos inmigrantes festejaron como se la jugó por el país cuando fue a los Juegos Olímpicos a ganar el oro para Argentina sin permiso del Barcelona y que siempre regrese a Rosario a fin de año para celebrar Navidad.

" Messi nos hizo felices de una forma tan serena, y tan natural, y tan nuestra, que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender". " Pecho frío, solamente te importa la plata, quedate allá, no sentís la camiseta, sos gallego no argentino, si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez".

" No podíamos verlo sufrir así, porque sabíamos cuánto amaba a su país y los esfuerzos que hacía para no romper el cordón umbilical. A pesar de que una persona corriente terminaría invadida por el rencor".

Leo decidió volver y apostar una vez más a la Selección Argentina. Y así y todo lo siguieron criticando.

"Aunque algunos lo encontraron «por primera vez vulgar» frente a un micrófono. Fue cuando dijo: «Qué mirá’, bobo, andá pa'llá». Para nosotros, los que vigilamos su acento durante quince años, fue una frase perfecta, porque se comió todas las eses y su yeísmo sigue intacto", expresó, haciendo referencia una vez más a los periodistas que lo criticaron.

Por último Casciari concluyó con una reflexión sobre porque la mayoría de la gente ansiaba tanto ansiaba tanto la copa como Messi: "Nunca nadie había visto, en la cima del mundo, a un hombre sencillo". Porque más allá de ganar un Mundial, fue una demostración sobre cómo siguió intentándolo a pesar de las críticas y veces que no pudo, y siguió jugando por la Selección Argentina.

La emoción de Lionel Messi hasta las lágrimas

Andy Kusnetzofd contó que Messi le envió un audio y lo reprodujo al aire. Allí, se puede escuchar al 10 de la Argentina contando que Antonela le mostró el relato de Casciari y que ambos se pusieron a llorar.

Además de avalar las palabras del escritor. "Es algo muy cierto lo que cuenta y muy emotivo. Lo escuchamos, nos emocionaron, me hicieron llorar y quería que lo sepan. Gracias a todos".

https://twitter.com/FaacuLopez__/status/1605945400715726848 El audio que le mandó Messi a Andy Kusnetzofd contando cómo se emocionó con el texto de Hernan Casciari “Messi y su valija”:



“Lo escuchamos con Anto, nos hicieron llorar y quería que lo sepan", pic.twitter.com/XwHuwAiFLo — Facu López (@FaacuLopez__) December 22, 2022

