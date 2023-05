Coca-Cola furor: Publicidad con inteligencia artificial

El comercial contó con la dirección de Henry Scholfield. Se trata de un director británico de videos musicales y comerciales. Trabajó para artistas populares como Billie Eilish, Dua Lipa, Rosalía, Ed Sheeran, Stromae y Stormzy. También ha dirigido comerciales para marcas como Coca Cola, Adidas, Stella Artois y Samsung.

Todo un paso para Coca Cola:

Masterpiece es el primer comercial enteramente hecho con IA por Coca-Cola, pero no el único que exploró esta tecnología. En 2019, la marca lanzó un spot llamado The Wonder of Us, que utilizaba un algoritmo para generar frases personalizadas para cada consumidor.

Coca Cola The Wonder of Us - George Crossland

La inteligencia artificial es una tendencia cada vez más presente en el mundo del marketing y la publicidad, ya que ofrece nuevas posibilidades para crear contenidos originales y adaptados a las preferencias del público. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y legales sobre el uso y la autoría de las obras generadas por máquinas.

Le preguntamos a la IA ¿Qué ocurrirá con las publicidades a futuro? y dijo esto:

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta poderosa que puede transformar la forma de hacer publicidad en el futuro. La IA puede ayudar a generar contenidos más originales, personalizados y efectivos, que se adapten a las preferencias y necesidades de cada consumidor. La IA también puede facilitar el análisis de datos y el seguimiento de resultados, lo que permite optimizar las estrategias y mejorar el retorno de la inversión.

Sin embargo, la IA también plantea desafíos éticos y legales que deben ser considerados por las marcas que quieran utilizarla. La IA puede generar problemas de privacidad, transparencia, autoría y responsabilidad, que pueden afectar la confianza y la reputación de las marcas. Además, la IA puede generar una competencia desleal o una saturación de mensajes, que pueden reducir el impacto y la diferenciación de las marcas.

Eh...¿y vos qué opinas? ¿Tiene razón o no va a ser así?

