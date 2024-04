Christophe Krywonis cruzó con dureza a Andrés Calamaro: "Pelotudeces"

El enojo de Christophe Krywonis por ser criticado tras ofrecer trabajo

Hace algunos días Christophe Krywonis decidió compartir por medio de las redes sociales la búsqueda de cocineros para su restaurante ubicado en el barrio de Palermo llamado Mon Poulet.

Si bien la gran mayoría lo felicitó por ofrecer trabajo en medio de la coyuntura actual, hubo un grupo de personas que lo criticaron y lo acusaron de pagar poco. Fue por ese motivo, que el reconocido cocinero no aguantó y arremetió.

Mirando a cámara y enfocando a su chef, visiblemente agotado, manifestó: "Estamos buscando gente con ganas de cocinar". Acto seguido, al solicitar a sus seguidores que le enviasen un mail quienes quisieran sumarse, aclaró: "Estamos buscando gente, personal calificado o no, con ganas de aprender o de cocinar".

Sin embargo, la reacción de algunos usuarios lo sorprendieron y no tardó en hacerlo público mediante otra publicación. "Qué gran pelotudez he leído, y no una. Sino varias personas diciendo eso. Gente que habla así es gente que nunca trabajó en gastronomía conmigo en todo caso", expresó.



