China Suárez: ¿Palito para uno de sus ex?

"Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar". Confesó la China.

A lo largo de la entrevista, La China Suárez comentó que su primer desamor fue con un hombre mayor que ella, con quien estuvo en una relación durante un año y medio. Sin embargo, su pareja eventualmente se dio cuenta de que la personalidad independiente y libre de la actriz le hacía daño.

Una situación que no se encuentra ajena a la vida amorosa de La China Suárez, ya que aseguro que muchas veces las personas se enamoran por esas cualidades, pero después tratan de cambiar esos atributos de su personalidad.

"Cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada, es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar. Fue muy cagón, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?", afirmó.

"Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro", sostuvo y agregó que "Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez".

Con el fin de culminar, enfatizó sin nombrar a nadie en particular: "Mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé".

