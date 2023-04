Adiós a los rumores: La China Suárez sin filtros

image.png

Numerosas especulaciones giraron en torno a la repentina disolución de esta pareja, las cuales no pasaron desapercibidas por los programas de entretenimiento. Los medios especializados en el mundo del espectáculo se vieron inundados por las diferentes teorías y conjeturas acerca de los motivos que habrían llevado a la inesperada ruptura, generando un ambiente de incertidumbre y expectativa entre los seguidores de la pareja.

"A mí me dijeron que él habría sido quien terminó de tomar la decisión (de separarse). Tenían proyectos distintos, él estaba con su música, los viajes, las giras. La China tiene sus tres hijos, por ahí tiene un plan más familiar", comentaba Estefanía Berardi en Mañanísima.

En las últimas horas, diversos rumores han comenzado a circular acerca de una posible reconciliación entre la destacada actriz y el talentoso músico. Fuentes cercanas a la pareja aseguraban que ambos se encontraban trabajando juntos para superar las diferencias que los llevaron a la separación, y así reavivar la llama del amor que en algún momento compartieron. Sin embargo, estas especulaciones quedaron en el olvido luego de que la China, cansada de las conjeturas y versiones que circulaban, saliera a desmentir cualquier tipo de acercamiento entre ambos.

"No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea, solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz, gracias", fue el comunicado de la actriz que dejó sin esperanzas a los fanáticos de la pareja. "No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea, solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz, gracias", fue el comunicado de la actriz que dejó sin esperanzas a los fanáticos de la pareja.

