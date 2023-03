China Suárez y Rusherking fogonean "Boda secreta"

Les pidieron a sus amigos y familiares que suban indicios a sus redes de que realmente estaban yendo a un casamiento. Nosotros escribimos y nos contestaban con carita de que no podían decir nada Les pidieron a sus amigos y familiares que suban indicios a sus redes de que realmente estaban yendo a un casamiento. Nosotros escribimos y nos contestaban con carita de que no podían decir nada

Además, la panelista agregó que esto sería para contribuir a la difusión de un concierto que dará el cantante de trap en los próximos días de este mes:

china-suarez-rusherking-1280x720.jpg

El 24 Rusherking tiene un recital en el Movistar Arena y ahí sería el momento en el que lo presentarían. Es el primer feat que hacen juntos El 24 Rusherking tiene un recital en el Movistar Arena y ahí sería el momento en el que lo presentarían. Es el primer feat que hacen juntos

Karina Iavícoli fue implacable, ya que desaprobó el plan para difundir el concierto de la actual pareja de la China:

No está bueno eso que hacen. El día que les pase algo de verdad no le van a creer No está bueno eso que hacen. El día que les pase algo de verdad no le van a creer

