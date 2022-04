Casi queda KO: Mike Tyson "practicó" boxeo en un avión

image.png

El hombre que recibió los puñetazos necesitó atención médica y que acudió a la policía para denunciar, pero no ha trascendido si efectivamente presentó cargos, al igual que la aerolínea JetBlue.

La última polémica de Mike Tyson

Hace algunas semanas, Iron Mike fue noticia por un extraño episodio ocurrido durante un show de comedia en un bar de Los Ángeles. Fue allí en donde un hombre irrumpió y pidió pelear ante él para "mejorar su estatus”. El momento llegó a tal nivel de tensión que este sujeto sacó un arma que llevaba escondida y amenazó con disparar, pero luego terminó abrazado a Tyson: "Te amo Mike, si no fuese por ti no tendríamos ninguna inspiración. Te amo, de verdad, desde mi corazón. Respeto", le dijo emocionado. El hecho no pasó a mayores.

