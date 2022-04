Riquelme se la juega: Battaglia sigue y tiene "una vida más"

Durante 20 minutos dialogaron ambas partes y luego el cuerpo técnico encabezado por Battaglia se fue a una de las canchas del predio de Ezeiza para ponerse a cargo del entrenamiento con la mira puesta en Central Córdoba, el rival del próximo sábado por la decimosegunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

riquelmebattagliafoto3.jpg Juan Román Riquelme mantuvo una charla con el técnico Sebastián Battaglia y, por ahora, continuará como DT de Boca.

Todavía no salió a la luz qué se dijo en esa reunión, pero es claro que el técnico volvió a torcer el brazo de Juan Román Riquelme y compañía como había pasado después de la derrota ante Huracán hace un mes, cuando luego se consiguieron los triunfos ante Estudiantes en La Plata y River Plate en el Monumental.

Dato no menor es el apoyo del plantel hacia el cuerpo técnico y eso también pesó en la continuidad del entrenador.

Los jugadores en la noche de este último miércoles 20/04, en pleno vestuario hicieron una autocritica muy fuerte, un “mea culpa” duro en donde se hicieron responsables del mal momento del equipo.

En el debe de este proceso está que nunca pudo mantener una línea de juego y el permanente cambio de jugadores, ya que de 36 encuentros que dirigió, en 35 de ellos no repitió el mismo equipo titular.

En horas tempranas de este mismo jueves (21/04), Sebastián Battaglia, dejó asentado en declaraciones periodísticas que quiere continuar siendo DT de Boca, al asegurar que piensa “en el próximo partido” con Central Córdoba de Santiago del Estero, de este sábado (23/04) por la Copa de la Liga Profesional.

“La verdad es que estamos bien, estamos trabajando, queremos que el equipo mejore, pensando en el próximo partido para tratar de mejorar y buscar el triunfo”, expresó el técnico boquense en diálogo con ESPN al llegar al Centro de Entrenamiento de Ezeiza para encabezar la práctica del plantel.

Consultado sobre sus fuerzas para seguir en el cargo, Battaglia respondió: “Siempre, confío en los jugadores, confío en el plantel, queremos mejorar. Haremos una autocrítica y buscaremos lo mejor”.

“A ver los jugadores si pueden oír” fue una de las canciones que bajó de las tribunas de La Bombonera en la noche de este último miércoles 20/04, un cántico que mezcla la amenaza con el reclamo y el aliento. Boca fue un espanto otra vez y dejó pasar puntos con Godoy Cruz, que pelea por no descender de categoría. ¿Renuncia Sebastián Battaglia?.

Es un momento más que crítico para el “Xeneize”. No hay un rumbo claro, no hay comunicación entre el Consejo de Fútbol y el entrenador Battaglia y los futbolistas parecieran haberle soltado la mano al DT. En La Bombonera se sintió un clima de puro fastidio y enojo hacia los jugadores y hasta hubo piñas en una de las tribunas del estadio.

Los boquenses salieron al campo y ya se notaba que lo peor podía llegar: desde lo táctico Sebastián Battaglia dispuso un extraño 4-4-2, con Sebastián Villa de volante por derecha (no es su posición) y un 'doble nueve' con Luis Vázquez y Darío Benedetto que fue más un manotazo de ahogado que otra cosa. Aún así, los xeneizes se pusieron en ventaja gracias a un penal convertido por “Pipa” Benedetto, tras media hora de aburridísimo fútbol ofrecido por ambos equipos.

Sobre el final del primer tiempo, a Boca le empataron el partido por una desconcentración de toda la defensa. Otra vez la misma historia. Más allá de los nombres que elija Battaglia y cómo plantee los partidos el entrenador, sería más que prudente analizar los bajísimos rendimientos de los futbolistas.

En el segundo tiempo, la ecuación no cambió en la cancha. Boca fue puro arrebato y centros intrascendentes contra el área del “Tomba”, que jugó un mejor partido y hasta mereció ganarlo. El local lució entregado, no hizo pie y no encontró el partido en ningún momento. Su arquero, Javier García, salvó al “Xeneize” de la catástrofe con múltiples atajadas.

Con el 1-1 final, Boca se fue al vestuario entre el silencio y las caras largas. Según varias fuentes, ningún futbolista habló con Sebastián Battaglia en el vestuario y ese silencio se trasladó puertas afuera, ya que el propio entrenador suspendió la conferencia de prensa, provocando un mayor ambiente de despedida del club.

La hinchada

En las tribunas se vivió una mezcla entre tensión, enojo, aliento, fastidio, desidia, y muchísimo hartazgo. Aún así, el hincha genuino de Boca Juniors alentó durante todo el partido y a pesar de la crisis que atraviesa su equipo. Sin embargo, la barrabrava de Boca, “La 12”, impulsó un canto contra los jugadores del plantel, al ritmo de “A ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca matar o morir”, una antigua canción del cuadro boquense que no se escuchaba hacía mucho tiempo. Diversos sectores de La Bombonera se sumaron -tímidamente- al reclamo que inició la barra hacia los jugadores.

A ver los jugadores si pueden oir / Boca - Godoy Cruz 2022

En ese sentido y de forma instantánea, la tribuna Sur del estadio Alberto J. Armando reprobó los cantos con una enorme silbatina hacia La 12 y con un “Dale Boca, dale Bo”, en señal de apoyo al equipo.

Además, la interna de Boca se trasladó a la tribuna Socios Sur, donde hubo algunos hinchas que se enfrentaron a las trompadas y a los empujones.

https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1517105265690218498 Ayer, La Bombonera cantaba por la camiseta de Boca matar o morir, mientras que de algunos sectores querían tapar con el Dale Bo. Terminaron varios dándose trompadas en la socios sur baja. Que no pase más. Hay muchas familias y nenes en la tribuna.pic.twitter.com/EfdTNSJvW1 — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) April 21, 2022

Es este el ambiente que se vive hace muchos años en el xeneize: existe la gente que dice: “Acá no se insulta, hay que alentar al equipo”, y otra parte de los hinchas que directamente sale con los tapones de punta para reclamar más actitud, rebeldía y, por supuesto, resultados.

Fin de ciclo

Sebastián Battaglia no debe alargar más la agonía. Lo más acertado sería que el DT tuviera el gesto de dar un paso al costado por sí solo y alejarse de la conducción de Boca. Su equipo demuestra ser peor partido a partido.

El encuentro de este último miércoles 20/04 ante Godoy Cruz será anecdótico, porque si Boca ganaba el partido todos estarían diciendo que Battaglia debe continuar y bla bla pero esto ya es irreversible, no pasa únicamente por una cuestión de resultados, va más allá. La cara del DT al finalizar el encuentro, sumado a la suspendida conferencia de prensa por el mismo, le daban la pauta de que la renuncia era inminente.

Boca no solamente juega de mal en peor, Sebastián Battaglia no solo plantea mal los partidos, equipos y no ofrece reacción desde el banco, sino que tampoco ganó en todo el 2022 en La Bombonera por la Copa de la Liga Profesional. Es realmente preocupante, por parte de un hombre que tiene escasa experiencia y que ha demostrado quedarle gigante el buzo del “Xeneize”.

Battaglia asumió como entrenador de Boca a fines de julio, tras la salida de Miguel Ángel Russo. Luego de conseguir la Copa Argentina en diciembre, la dirigencia decidió renovarle el contrato por un año más. En la actual Copa LPF, se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Zona 2 con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y una derrota.

Boca jugará este sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero desde las 19:00 por la décima fecha en un partido que podría afrontar con un equipo alternativo para preservar a la mayoría de los titulares de cara a la visita a Corinthians de Brasil, el próximo martes (26/04), por la Copa Libertadores.