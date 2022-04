Nuevo baño de masas de Javier Milei, ahora en Mendoza

Hay que decirlo: Milei ya tiene varios equipos de trabajo, en su mayoría ejecutivos de su generación o más jóvenes, hoy día en diversas organizaciones, se encuentra preparando para las próximas horas la presentación de su mesa política en Provincia de Buenos Aires -atenti con eso porque habrá sorpresas- y hay al menos 3 economistas con los cuales intercambia ideas para las reformas estructurales que propone.

Durante su cátedra pública, él se identificó con 5 economistas:

2 que estás fallecidos: Julio Hipólito Guillermo Olivera y Miguel Sidrausk i;

i; 3 que están vivos y mantienen un diálogo permanente con él: Alberto Benegas Lynch (hijo), Carlos Rodríguez y Guillermo Calvo.

Hay que recordar que Carlos Rodríguez participó en el Banco Central y en el Ministerio de Economía con Roque Fernández, en los años '90.

Guillermo Calvo, cuando trabaja en el FMI, fue invitado por Eduardo Duhalde pero terminó Roberto Lavagna de ministro porque su avión, desde Europa, llegó antes que el que debía traer a Calvo desde Washington DC y la crisis obligaba a designar a alguien de inmediato.

Es importante considerar estos datos porque hay quienes tienen la errónea impresión de que Milei es un solitario. Sin embargo, en verdad, hay una gran cantidad de personas trabajando ya alrededor suyo, en forma directa o indirecta.

El proyecto

Resulta un desafío para la ingeniería social explicar cómo es que semejante multitud se acerca a escuchar una clase sobre Teoría del Dinero, desde el trueque hasta la dolarización. Milei hizo 3 cortes durante su disertación para arengar a la gente, distender un poco, realizar algunas bromas, y luego retomar su clase, tal como lo haría cualquier docente universitario, o como él hace cuando da clases gratuitas a jóvenes en la sinagoga de la porteña calle Jorge Luis Borges al 1900, donde tomó la costumre de cada semana estudiar la Torá.

Pero ese es un grupo reducido; en la ciudad de Mendoza eran miles de personas, de diferentes estamentos socioeconómicos, de afinidades culturales diversas, a las que les explicó el origen de la inflación, la oferta y demanda de circulante, el dinero fiduciario, la inexistencia de puja distributiva si el Banco Central no la convalidara monetizándola, etc. etc.

Durante la tarde, a 3 cuadras del hotel donde se alojó Milei, la CCC (Corriente Clasista y Combativa) con el Partido del Trabajo y del Pueblo -todos emergentes del Partido Comunista Revolucionario- hicieron un encuentro con jóvenes y amas de casa, a la que asistí como curiosidad. El contraste entre un acto y el otro fue extraordinario, más allá de que la CCC reunió apenas unos cientos de personas.

No sólo no se habló de Milton Friedman, obvio. Tampoco de ningún teórico de nada. En cambio Milei intento que miles de personas comprendieran la Teoría Cuantitativa del Dinero.

Recuerdo que eran los temas que en el Banco Central me enseñaba Elías Salama, provocándome un shock cultural porque yo trabajaba en Clarín, que adhería al desarrollismo frigerista que subestimaba todo impacto monetario, y debía cuidarme de mencionar tanto esos diálogos como las visitas a Ricardo Arriazu en el ex Banco Comercial del Norte y luego en el ex Banco Español.

Pero aquí no había periodistas que por motivos laborales pretendían huir de las burradas de su tiempo. No, en Mendoza se trató de gente que expresó su hartazgo de 'la Casta' a la que atribuye su pérdida de poder adquisitivo, su imposibilidad de o alquilar o comprar una vivienda, que quiere un cambio abrupto en su calidad de vida y que no diferencia entre La Cámpora, la UCR o el PRO. Por cierto que es un problema enorme para la política convencional, la que gestiona en su beneficio personal, según Milei, 5 puntos del PBI no importa quién sea el/la Presidente.

En la ciudad de Mendoza terminó una etapa importante para el proyecto de Milei. Todos saben que ahora viene Provincia de Buenos Aires, en especial el Gran Buenos Aires. Enorme desafío porque no coincide con el relato del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio. Pero irá cargado de una fuerte impronta sobre la recuperación del poder adquisitivo, que no es con incrementos nominales irracionales sino con la estabilidad de la moneda.

También sobre la modernización del empleo y con algunas propuestas muy importante para el sindicalismo. Pero eso es lo que viene. Lo que ocurrió esta noche del sábado 23/04 frente a la precordillera fue la confirmación de que hay un fenómeno sociopolítico en marcha y que está tomando una fuerza y velocidad propia. El relato es mucho más sofisticado que el de Carlos Menem 1988, e intenta regresar a 1991. Habrá más noticias para este boletín.

