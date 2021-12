XX Cumbre del ALBA en Cuba: Pandemia y USA en el eje

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1470736564984717313 Celebro el 17° Aniversario del ALBA-TCP, organización que lleva consigo la esperanza de una alternativa posible contra el neoliberalismo. Sin duda, Fidel y Chávez nos trazaron el camino de la cooperación, la dignidad y la felicidad social. ¡Viva el ALBA! pic.twitter.com/807mAKBHz6 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 14, 2021

Durante la apertura de la cumbre, el mandatario anfitrión manifestó que con la pandemia "crecieron los índices de pobreza, desempleo y desigualdad en América Latina y el Caribe", en medio de un "injusto orden económico internacional" que ha "agravado ese panorama" la región.

Recordó que varios miembros de ese mecanismo, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, son "víctimas de la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales, que se recrudecieron en los peores momentos de la pandemia".

Y agregó:

En medio del peor vendaval que haya enfrentado el mundo, el ALBA no perdió el rumbo. Nuestras democracias no basan sus fuerzas en el poder del dinero o las armas (…) no cabemos en los moldes diseñados por el imperio para sus súbditos o sus cómplices En medio del peor vendaval que haya enfrentado el mundo, el ALBA no perdió el rumbo. Nuestras democracias no basan sus fuerzas en el poder del dinero o las armas (…) no cabemos en los moldes diseñados por el imperio para sus súbditos o sus cómplices

Críticas a la Cumbre por la Democracia

Este lunes 13/12, Cuba consideró que la Cumbre por la Democracia organizada por el presidente de USA, Joe Biden, fue un mero "ejercicio demagógico" que no aportó propuestas concretas para enfrentar "los problemas más acuciantes del mundo".

"Con discursos pregrabados de los invitados y una agenda totalmente manipulada", la cumbre virtual de dos días, que concluyó el viernes (10/12), "fue un ejercicio demagógico, con beneficio nulo para la comunidad internacional y sin propuesta alguna para solucionar los problemas más acuciantes del mundo", señaló la cancillería cubana en una declaración publicada en su página de internet.

"Como artificio político, (la cumbre) solo sirvió para mostrar el creciente aislamiento, la enajenación y la pérdida de influencia de la nación más poderosa del planeta (Estados Unidos)", cuyo gobierno "perdió la oportunidad de convocar a un encuentro inclusivo" y "promotor de la cooperación".

La cumbre, que reunió a representantes de unos 100 gobiernos, recibió fuertes críticas de China y Rusia, países que no fueron invitados, al igual que 8 naciones de América Latina, entre ellas Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, que integran la ALBA.

En su declaración, la cancillería destacó que "el único resultado aparente" de la cumbre convocada por Biden fue su "compromiso de destinar 400 millones de dólares a la subversión política de Estados soberanos en franca violación del derecho internacional".

"Como Cuba ha venido alertando, el gobierno estadounidense protagoniza una campaña peligrosa, dirigida a crear un cisma internacional, a dividir el planeta y a castigar a los países que defienden proyectos progresistas o no aceptan los modelos impuestos por los Estados Unidos", apuntó.

En la cumbre, Biden prometió destinar 424 millones de dólares para apoyar la libertad de prensa, elecciones limpias y campañas anticorrupción.

Al respecto, el secretario ejecutivo del ALBA, Sacha Llorenti, confirmó este lunes en La Habana que el bloque analizará el martes (14/12) la creación de un observatorio que reparará informes periódicos sobre "a dónde va ese dinero, quiénes lo reciben" y "con qué propósitos".

Asimismo, esos informes abordarán "cómo se aplican las medidas coercitivas unilaterales en los países de la Alianza, cómo se utilizan las denominadas organizaciones no gubernamentales para afectar la soberanía de los países", añadió Llorenti en conferencia de prensa.