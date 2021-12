La democracia, un modelo que hay que revisar ya

Tampoco fueron invitados China y Rusia, quizás porque el evento intentará cuestionar a sus gobiernos.

Beijing ya respondió, afirmando algo que es muy cierto: no hay una forma única de democracia. Según China, y hace varios años que viene desarrollando el concepto. su sistema también es una forma de democracia.

Por supuesto que es discutible pero lo es tanto como la idea de que USA tiene el monopolio de la democracia.

Para renovar con éxito la democracia, se requieren acciones más fundamentales, escribió días atrás Hélène Landemore, en Foreign Policy. La erosión de las instituciones políticas estadounidenses más importantes debería empujar a considerar -Joe Biden incluido- si vale la pena restaurar estos sistemas políticos o si es hora de construir nuevos modelos de toma de decisiones democráticas.

“La única forma de rectificar esos errores es reelaborar el diseño, para reinventar por completo lo que significa ser democrático”, escribió Landemore.

La democracia representativa tal como la conocemos, ¿cómo será en el futuro? La democracia representativa tal como la conocemos está en crisis y desconocemos cómo será en el futuro.

Contraproducente

Stephen M. Walt, columnista de Foreign Policy y profesor de Relaciones internacionales en la Universidad de Harvard, acaba de publicar un análisis muy interesante sobre los límites de la democracia vigente, la convocatoria de Joe Biden y el riesgo que parece no avizorar USA:

¿Está buscando un lado positivo de COVID-19? Aquí hay uno: debido a la pandemia, la Cumbre para la Democracia de la administración Biden solo estará en línea. ¿Por qué eso es bueno? Porque minimizará la cantidad del escaso tiempo presidencial y del personal dedicado a lo que es, en el mejor de los casos, una actividad secundaria.

No hay nada intrínsecamente malo en convocar a las democracias existentes en el mundo para discutir cómo fortalecer y promover los ideales liberales. De hecho, uno podría incluso considerarlo como una tarea urgente en una era en la que la democracia está sitiada en muchos lugares y enfrenta desafíos importantes, como las redes sociales, el capitalismo de vigilancia y la intromisión autocrática. Y no se puede culpar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por querer cumplir una promesa de campaña que no requiere que él se involucre en esfuerzos interminables para complacer al senador Joe Manchin.

Aun así, todavía hay que cuestionar los méritos de seguir adelante con esta idea en este momento. Para empezar, todavía no está claro cuál es el objetivo final de la reunión. ¿Se supone que arrojará resultados tangibles —nuevos compromisos o programas con un impacto medible en la solidez de la democracia en todo el mundo— o será un festival de charlas que eventualmente emite algunas proclamas piadosas pero genera poca sustancia?

Ésta es una pregunta importante porque la verdadera manera de vender la democracia, como Biden ha declarado- es demostrar que las sociedades democráticas pueden superar el rendimiento de las alternativas autocráticas. Eso significa entregar a los ciudadanos vidas más prósperas, seguras y satisfactorias al tiempo que se preservan las libertades y virtudes cívicas de las que depende la verdadera democracia.

Desafortunadamente, Estados Unidos no está en la mejor posición para liderar este esfuerzo en este momento. La Unidad de Inteligencia de The Economist degradó a Estados Unidos a la categoría de "democracia defectuosa" antes de que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera elegido, y no ha sucedido nada para revertir ese estado.

Al contrario: uno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos todavía se niega a aceptar que las elecciones presidenciales de 2020 fueron legítimas y está trabajando horas extras para erosionar las normas democráticas y manipular futuras elecciones a su favor. Algunos republicanos incluso están blanqueando el violento asalto al Capitolio de los Estados Unidos, tratándolo como poco más que una broma de algunos patriotas demasiado entusiastas. Ese no es el aspecto correcto si está tratando de liderar un renacimiento democrático.

Al contrario: uno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos todavía se niega a aceptar que las elecciones presidenciales de 2020 fueron legítimas y está trabajando horas extras para erosionar las normas democráticas y manipular futuras elecciones a su favor. Algunos republicanos incluso están blanqueando el violento asalto al Capitolio de los Estados Unidos, tratándolo como poco más que una broma de algunos patriotas demasiado entusiastas. Ese no es el aspecto correcto si está tratando de liderar un renacimiento democrático.

Además, la lista de participantes es arbitraria e inconsistente . Puedo ver por qué Hungría no fue invitada, dado el asalto constante del primer ministro húngaro Viktor Orban a los principios liberales, pero ¿por qué incluir a la República Democrática del Congo, cuyos puntajes de democracia Freedom House son más bajos que los de Hungría?

Viktor Orbán Viktor Orbán, presidente de Hungría aliado de la OTAN pero excluído de los invitados por Joe Biden aunque su posición en el ranking es mejor que la del Congo.

De hecho, son tan bajos que Freedom House lo etiqueta como "no gratis". La inclusión de líderes, como el presidente brasileño Jair Bolsonaro o el presidente filipino Rodrigo Duterte, también debería llamar la atención: ambos fueron elegidos democráticamente, pero han desdeñado abiertamente las normas democráticas clave.

Vista en su conjunto, la empresa ilustra dos problemas recurrentes en la política exterior de Estados Unidos:

la incapacidad de establecer prioridades claras y ceñirse a ellas y

la tendencia a proclamar metas elevadas y luego no cumplirlas.

Una gran potencia puede perseguir más de un objetivo a la vez, por supuesto, pero necesita reconocer las compensaciones entre ellos y saber qué objetivo es el primero.

También debe tener cuidado de no asumir demasiado porque siempre habrá desarrollos inesperados que consuman tiempo, atención y recursos.

Entonces, ¿cuál es la principal preocupación de política exterior de la administración Biden? Si cree que el principal peligro hoy es la “autocracia” en general y la amenaza que representa para las democracias del mundo, entonces podría tener sentido reunir a las democracias del mundo para una charla de ánimo y algunas iniciativas de futuro.

Pero si defender la democracia y los derechos humanos es la estrella que guía la política exterior de Estados Unidos, entonces debería dejar de apoyar a los gobernantes autoritarios en Egipto y Arabia Saudita y, en cambio, distanciarse de los estados que se desvían en direcciones autocráticas (como Turquía y Hungría) o que niegan sistemáticamente los derechos políticos a millones de personas (como Israel y China). La lista de invitados a la cumbre sería mucho menor, pero al menos sería ideológicamente consistente.

Si el problema central actual es una China en ascenso y cada vez más asertiva, por el contrario, Washington no puede ser tan exigente con respecto a quiénes son sus amigos. Desde una perspectiva geoestratégica, dar la bienvenida a Angola y desairar a Singapur parece bastante miope.

Si la política de las grandes potencias es la principal preocupación, expresar una fuerte preferencia por la democracia podría reducir la influencia de Estados Unidos en ciertas áreas y brindarle a China la oportunidad de cultivar países que no van a reorganizar sus acuerdos políticos para hacer feliz al Tío Sam. Aunque puede haber sido algo más fácil para Estados Unidos trabajar con sus democracias compañeras durante la Guerra Fría, estar en buenos términos con los autócratas antisoviéticos a menudo también era una geopolítica inteligente.

De hecho, el aliado más valioso que jamás haya tenido Estados Unidos pudo haber sido la Rusia estalinista, dado el papel central que jugó en la derrota de la Alemania nazi. Y Joseph Stalin fue un asesino en masa.

Mi punto es que si China es el desafío central al que se enfrenta Estados Unidos en la actualidad, hacer hincapié en la democracia puede no ser la mejor manera de abordarlo.

El presidente chino Xi Jinping. /Foto:Reuters El presidente chino Xi Jinping: ¿qué quiere hacer USA con China, en el marco de esta reunión?

Pero, ¿qué pasa si el problema N°1 es en realidad un gran problema global como el cambio climático o la pandemia? Si es así, entonces la principal tarea de la política exterior de Estados Unidos es fomentar la cooperación con países de todo tipo en lugar de dividir el mundo en estados "buenos" y "malos", como aquellos cuyos sistemas políticos son como los de Estados Unidos frente a los que no lo son.

Si esa es la máxima prioridad de Biden, entonces una cumbre que excluya conscientemente a muchos países grandes e importantes probablemente sea contraproducente.

La Cumbre para la Democracia de Biden requiere un enfoque más humilde para tener éxito.

Puede que sea demasiado pesimista. Quizás esta reunión en línea sea un primer paso necesario que ayudará a la administración a desarrollar e implementar un programa de apoyo a la democracia más eficaz en los años venideros. (El modelo aquí podría ser las cumbres de seguridad nuclear del ex presidente estadounidense Barack Obama , que produjeron resultados tangibles y positivos).

Quizás lo que todos necesitan es una charla de ánimo en línea. Si es así, los historiadores del futuro podrían mirar hacia atrás en esta reunión como el momento en que finalmente cambió la marea antidemocrática de los últimos 15 años. Como alguien que está agradecido de vivir en una sociedad liberal y sigue preocupado por su posible desaparición, espero que ese sea el caso.

Pero existe un peligro final: si la cumbre y sus sucesores no generan resultados reales, reforzará la percepción de que la democracia en sí ya no es adecuada para su propósito.

No creo que ese sea el caso, pero se puede entender por qué algunas personas piensan así dados los fracasos recurrentes de los últimos 20 años y la corrupción generalizada y la falta de responsabilidad dentro de muchos órdenes democráticos.

Una crítica recurrente de la política estadounidense es que habla mucho y poca acción, y que las élites son mejores para emplumar sus propios nidos y proteger a sus amigos que para mantener a la población en su conjunto.

Y no puedo escapar del temor persistente de que la cumbre de esta semana sea una distracción innecesaria. La mejor manera de curar los males de Estados Unidos —y son serios— es brindarles a los votantes resultados reales. Esa es también la mejor manera de hacer que la democracia parezca atractiva para los ciudadanos de otros lugares y alentarlos a querer algo similar para ellos.

Y no puedo escapar del temor persistente de que la cumbre de esta semana sea una distracción innecesaria. La mejor manera de curar los males de Estados Unidos —y son serios— es brindarles a los votantes resultados reales. Esa es también la mejor manera de hacer que la democracia parezca atractiva para los ciudadanos de otros lugares y alentarlos a querer algo similar para ellos.

Joe Biden Joe Biden, quizás perdiendo el tiempo.

En el fondo, sospecho que la mayoría de los estadounidenses que votarán en las próximas elecciones se preocupan más por el empleo, el COVID-19, la seguridad económica, la educación y los temas candentes como el aborto o la inmigración que por si la corrupción está disminuyendo en Malawi o Pakistán o si los derechos humanos son más o menos respetados en Malasia.

Si la Administración Biden no puede cumplir en los Estados Unidos, y el Partido Republicano ya ha demostrado que hará todo lo que esté en su poder para evitar que él mejore la situación de los estadounidenses, entonces será un Presidente de un período, y Trump o uno de sus clones lo reemplazará. Si eso sucede, el esfuerzo por revitalizar la democracia se paralizará por completo, y consideraremos esta cumbre como una pérdida de tiempo bien intencionada pero equivocada.