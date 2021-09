"Ahora tenemos libertad, la democracia ha terminado"

Había guerra aquí día y noche, todos los días. Nunca cesó. La tierra no era nuestra, los campos no eran nuestros, la casa no era nuestra, ni siquiera teníamos honor. Ahora hay paz. Y cuando alguien no siente peligro, no le teme a la guerra y puede caminar con tranquilidad, es feliz incluso si tiene hambre. Había guerra aquí día y noche, todos los días. Nunca cesó. La tierra no era nuestra, los campos no eran nuestros, la casa no era nuestra, ni siquiera teníamos honor. Ahora hay paz. Y cuando alguien no siente peligro, no le teme a la guerra y puede caminar con tranquilidad, es feliz incluso si tiene hambre.