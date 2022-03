Xi Jinping y Joe Biden se contactan después del chicaneo

Pero también está afectando fuertemente las relaciones entre los países aliados de cada bando: en el caso de Rusia, su principal aliado político económico y comercial, China, ha estado chocando las cabezas con USA por la respuesta de ambos países, contrastadas hacia el conflicto.

China, por su lado, no ha condenado explícitamente la invasión de Rusia a Ucrania todavía, lo que atrajo denuncias internacionales hacia Beijing de ser aliado y cómplice de Rusia en dicha invasión. Sin embargo, China tampoco ha brindado ningún tipo de apoyo, ya sea militar y/o económico a Rusia, e inclusive ha aplicado algunas sanciones, aunque pocas, a la economía rusa.

Por el otro lado, USA es el país que ha liderado los abanicos de sanciones económicas, culturales y políticas hacia Rusia, acorralando a Putin en un pequeño rango de acción e inclusive dejándolo al borde del default. USA, como históricamente lo ha hecho, usa su influencia y poderío económico y militar para atosigar al resto del mundo a aplicar las mismas medidas a Rusia, bajo la lógica de “amigo-enemigo” viendo con muy malos ojos a aquellos países que no siguen sus pasos. Estrategia que, a su vez, puede conllevar a represalias a estos países, poniéndolos entre las cuerdas. Por ejemplo, esto es lo que USA ha estado instigando a Israel a hacer.

Las relaciones entre ambos países, ya por demás muy complicadas luego de más de una década de guerra económico-comercial que se ha traspolado a mucho ambos, se disparó cuando el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, le advirtió al diplomático chino Yang Jiechi el lunes, que no apoye al lider ruso, Vladímir Putin, en su invasión de Ucrania.

"China debería unirse al resto del mundo para condenar enérgicamente la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia", dijo el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, "la invasión rusa de Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional, por lo que hacemos un llamado a China para condenar claramente la invasión y, por supuesto, no apoyar a Rusia. Y estamos monitoreando de cerca cualquier señal de apoyo de China a Rusia".

Funcionarios de USA y otros países han tratado de enfatizar en las últimas semanas que ponerse del lado de Rusia podría tener consecuencias para los flujos comerciales y el desarrollo de nuevas tecnologías y podría exponer a China a sanciones secundarias.

USA no se ha cansado en advertirle a China de las consecuencias que está dispuesto a desplegar China, y más ahora, aprovechando el conflicto con Rusia para aplicarlas.

La respuesta china

Sin embargo, ante dichas amenazas, Beijing se mostró muy reticente. Aun por más que haya negado las acusaciones de que China brinda apoyo militar y económico a Rusia, Xi Jinping no está dispuesto a ceder ante las presiones de USA, porque sabe muy bien que Joe Biden tiene muy poco margen de acción en ese campo.

Por su lado, el diario oficial del Partido Comunista Chino, el Global Times no ha dejado de criticar con bombos y platillos la acción de USA y de la OTAN en este conflicto. Primero, argumentando que fueron ambos los que llevaron a Rusia a invadir a Ucrania, especialmente luego de que la OTAN haya buscado expandirse en las zonas de influencia de Rusia, dejando al Kremlin sin opciones. Segundo, por la “manipulación de la Alianza del Pacifico hacia otros países de la región, obligándolos a actuar según la propia voluntad de USA":

La OTAN es un títere de USA, un bloque militar de la Guerra Fría manipulado por USA. La organización militar obsoleta ha lanzado muchas agresiones militares despiadadas y ha desencadenado los desastres correspondientes en los que la población local sufrió un gran sufrimiento. La OTAN es un títere de USA, un bloque militar de la Guerra Fría manipulado por USA. La organización militar obsoleta ha lanzado muchas agresiones militares despiadadas y ha desencadenado los desastres correspondientes en los que la población local sufrió un gran sufrimiento.

Y sobre todo, es por estas razones las cuales ni USA ni la OTAN pueden criticar a otros países, ni tampoco presionarlos a seguir su curso de acción o enfrentar las consecuencias, tal como lo está haciendo USA hacia China.

El Global Times también alega el exceso de las “fake news” que USA y occidente han desplegado para retratar la invasión de Rusia a Ucrania como “ una lucha entre los buenos y los malos, lo cual no es racional y es perjudicial de hacer”

Occidente ha caído en una locura extrema, y esto es bastante enfermizo. Este es también un síntoma de la creciente anormalidad de la comunidad internacional bajo la coerción de USA y sus aliados. La retórica de Washington suena como si intentara etiquetar a China como "cómplice" de Rusia Occidente ha caído en una locura extrema, y esto es bastante enfermizo. Este es también un síntoma de la creciente anormalidad de la comunidad internacional bajo la coerción de USA y sus aliados. La retórica de Washington suena como si intentara etiquetar a China como "cómplice" de Rusia

Teléfono rojo

Joe Biden asumió el cargo considerando a China como el desafío clave de la política exterior de la era, que requería una defensa más dura de los valores democráticos contra los competidores autocráticos.

Pero Biden esperaba que su sincera relación personal con el líder de China pudiera desactivar la probabilidad de una Guerra Fría o un choque militar directo entre la superpotencia actual del mundo y su superpotencia en ascenso, incluso por el estatus de Taiwán.

Sin embargo, en lo que respecta a “las consecuencias” que USA amenaza de aplicarle a China en caso de que apoye a Rusia, serían totalmente nefastas, no solo para China, sino también para USA y las economías mundiales, dicen los analistas.

China comercia mucho más con Estados Unidos y su OTAN que con Rusia, y la economía china depende en gran medida de los mercados y el capital internacionales. Sin embargo, las conversaciones entre Sullivan y Yang no se centraron en el comercio, señaló un funcionario estadounidense.

Pero recordemos que China, en rasgos generales, ha estado guardando una posición muy neutral en este conflicto: sin brindarle apoyo directo a Rusia, tampoco ha seguido las directivas de occidente, lo que es verdad, pero esto no significa que “estén del otro bando”. Si China quisiera apoyar a Rusia, lo hubiera hecho desde el inicio y sin problemas, ya que un involucramiento en la guerra para apoyar a Rusia sería más problemático para USA, que difícilmente pueda responder a una alianza militar semejante. Pero Xi Jinping también sabe que tomar esta decisión es muy perjudicial, ya que el objetivo último de su gobierno siempre ha sido ganar la preponderancia económica internacional de China, para mantener su desarrollo industrial y tecnológico a tope, y también todas las materias primas necesarias para hacerlo. Y al involucrarse en una guerra, sea con su principal aliado o no, no está en la agenda del presidente chino.

"China se pondrá del lado de Rusia y reforzará la sensación de que se ha unido a un 'eje de la autocracia', o pondrá un espacio significativo entre Moscú y Beijing y demostrará que realmente se preocupa por preservar incluso una relación básica con los Estados Unidos". resto del mundo", dijo Scott Kennedy, experto en China del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "China se pondrá del lado de Rusia y reforzará la sensación de que se ha unido a un 'eje de la autocracia', o pondrá un espacio significativo entre Moscú y Beijing y demostrará que realmente se preocupa por preservar incluso una relación básica con los Estados Unidos". resto del mundo", dijo Scott Kennedy, experto en China del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

