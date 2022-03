Arabia Saudita desdolarizaría el crudo que vende a China

La desdolarización del mercado del petróleo fue una iniciativa de Muamar el Gadafi, que provocó enorme enojo en USA y sus satélites. Injustamente Vladímir Putin no entendió de qué trataba todo eso, dejó solo a Gadafi y Libia fue arrasada para que Occidente convirtiera al país en un Estado fallido. Urgente24 siempre consideró un horror todo lo que ocurrió en ese momento por decisión de Nicolás Sarkozy, Barack Obama y David Cameron. En 2022, por fin, la desdolarización del petróleo es el tema que abordan Arabia Saudita y China, y USA debe estar preocupadísimo porque desde que el dólar no tiene respaldo oro, se encuentra garantizado por el crudo. Si funcionara la desdolarización, el dólar se hace añicos, un secreto que ya no es secreto.