Volodymyr Zelensky habla al Capitolio ¿es paz o más guerra?

“Todos deben trabajar en su lugar, incluidos nuestros representantes en la delegación en las conversaciones con la Federación Rusa. Esto es importante, difícil, pero importante”, dijo Zelensky.

"Las reuniones continúan, según me han informado, las posiciones en las negociaciones ya suenan más realistas. Pero todavía se necesita tiempo para que las decisiones sean de interés para Ucrania", dijo Zelensky:¡¿...?!

El fracaso de Ucrania en ingresar a la Alianza del Atlántico Norte (OTAN) no debe tomarse como una concesión a Rusia, dijo el secretario de Estado de USA, Antony Blinken, a CNN.

"No creo que esto sea una concesión. En mi opinión, esto es solo un reflejo de la situación real, que es que incluso antes de la agresión rusa, Ucrania no iba a unirse a la OTAN al día siguiente", dijo Blinken, respondiendo a una pregunta sobre si se deben tomar como una concesión las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuando anunció la necesidad de reconocer el hecho de que el país no se convertirá en miembro de la OTAN.

A Estados Unidos le preocupa que China pueda brindar asistencia material a Rusia en medio de una operación militar especial en Ucrania o ayudarlo a eludir las sanciones occidentales, dijo Blinken.

"En primer lugar, hay apoyo de China en el campo de la retórica, al menos la ausencia de una posición inequívoca por parte de China con respecto a las acciones de Rusia. Esto contradice todo lo que China está comprometida verbalmente, incluidos los principios básicos de la Carta de la ONU, respeto básico por la soberanía de los países El hecho de que China no haya condenado las acciones de Rusia dice mucho en sí mismo, no solo para Rusia, Ucrania o Europa, sino para todo el mundo”, argumentó Blinken.

"En segundo lugar", continuó, "nos preocupa la posibilidad de que China brinde asistencia material a Rusia o socave las sanciones que hemos impuesto. Se lo hemos dicho directamente a China, incluso en las últimas 24 horas cuando el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan se reunió con su colega chino."

Baja el petróleo

El petróleo Brent ha bajado de los US$ 100 el barril –el cierre se situó en los US$ 99,12–, un nivel no visto desde antes de la invasión rusa de Ucrania.

Crece la esperanza de progresos en las conversaciones entre Moscú y Kiev. El crudo de referencia en Europa ha recortado en pocas jornadas un 22,6% su precio desde el máximo de US$ 128 al que llegó a situarse –US$ 139 en niveles intradía–.

A la fuerte volatilidad provocada por la guerra en Ucrania se ha sumado el incremento de los contagios por Covid-19 en China, que ha forzado el confinamiento de una población de más de 51 millones de personas –entre ellos la ciudad de Shenzhen con 17 millones de personas– y que pone de nuevo en jaque a las cadenas de suministro globales, además del freno en la demanda de combustible en Beijing.

A ello se suma el avance de las negociaciones sobre el levantamiento de las sanciones de USA a Irán que implicarían reactivar el acuerdo nuclear de 2015 y un alza de la producción mundial de petróleo.

Norbert Rücker, de Julius Baer, argumenta que "la prima de riesgo parece evaporarse rápidamente de los precios del petróleo, aún cuando las tensiones e incertidumbres en torno a la guerra de Ucrania siguen siendo elevadas".

El experto considera que las grandes oscilaciones de los precios son "una señal de nerviosismo extremo. Estamos asistiendo a una crisis de precios más que a una crisis de oferta".

Desde JP Morgan creen que la elevada prima de riesgo de los precios del petróleo se mantendrá ante la rigidez del mercado.

El mercado del crudo ya arrastraba desde inicios de año la tensión entre el Kremlin y Kiev. En los últimos 12 meses gana un 43,9%.

Paolo Zanghieri, economista sénior de Generali Investments Partners, afirma que "hasta ahora, las sanciones aplicadas al sector financiero ruso han salvado las transacciones relacionadas con la energía", pero considera que ampliarlas conllevaría unos costes políticos y económicos "demasiado grandes para soportarlos. Rusia podría tomar represalias recortando las exportaciones de petróleo y gas a Europa".

Mercado del gas

En el caso del gas natural, la caída desde máximos es drástica. Hace una semana se pagaban casi 220 euros por megavatio/hora lo que ahora se paga 115.

El mercado comienza a descartar problemas de suministros conforma se acerca el final del invierno y avanzan los contactos diplomáticos Rusia-Ucrania para un posible alto el fuego después de los intensos ataques de este domingo.

El descenso en la cotización del gas en Europa -que cotiza 10 veces más caro que el tipo Henry Hub, de EEUU- se amplía al -69% en tan solo una semana. El7 de marzo, el contrato con entrega en abril del Title Transfer Facility (TTF), la referencia del mercado de Róterdam, registró un récord absoluto de 345 euros / MWh en su punto más alto de la sesión. Ahora se puede comprar gas con un descuento de 235 euros respecto a aquel nivel.

El gran temor de los operadores del mercado es que se cortara el suministro de gas y petróleo desde Rusia, tal y como ha hecho Estados Unidos y plantean algunos políticos europeos.

Cualquier avance en las negociaciones hacia un posible alto el fuego, daría un respiro al mercado del gas, que lleva semanas con precios récord y máxima volatilidad. La guerra ha agitado los mercados de materias primas, desde el gas hasta los cereales, y las sanciones destinadas a aislar a Moscú han puesto en vilo a los operadores. La demanda también podría disminuir debido a la llegada de un clima más benigno.

Rusia abandonó el Consejo de Europa

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló que "los estados de la OTAN y la Unión Europea, abusando de su mayoría en el Consejo de Europa, están convirtiendo constantemente a esta organización en un instrumento de la política antirrusa".

La notificación de la retirada de Rusia del Consejo de Europa el martes 15/03 fue entregada a la secretaria general de la organización, Maria Pejcinovic-Buric. Esto se afirma en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

"Los estados de la OTAN y de la Unión Europea, abusando de su mayoría en el Consejo de Europa (CE), están convirtiendo sistemáticamente a esta organización en un instrumento de la política antirrusa, negándose a un diálogo igualitario y a todos los principios sobre los que se sustenta esta estructura de política paneuropea".

El 25/02, tomaron una decisión discriminatoria de suspender la representación de Rusia en los órganos estatutarios del Consejo de Europa , dice el comunicado.

"En tales condiciones, nuestro país no permanecerá en el Consejo de Europa. El 15 de marzo, la secretaria general Maria Pejcinovic-Buric recibió un aviso de la retirada de la Federación Rusa de la organización", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El departamento diplomático enfatizó que quienes obliguen a Rusia a dar este paso asumirán toda la responsabilidad por la destrucción del espacio humanitario y legal común en el continente, por las consecuencias para el propio Consejo de Europa, que sin Rusia perderá su carácter paneuropeo. coordenadas

Al mismo tiempo, el comunicado de la misión diplomática destaca que, dejando el Consejo de Europa, Rusia se mantiene abierta a una interacción pragmática y equitativa con los miembros de la Organización en temas de interés mutuo y en el marco de aquellas convenciones en las que Rusia decide continuar.

