Violencia en Ecuador: Más de 200 cadáveres putrefactos colapsan una morgue

image.png De los 3 contenedores de Guayaquil que "almacenan" los cadáveres solo uno funciona.

El caos y el terror se han apoderado del país. Tras los motines en cárceles, secuestros de policías, incendios en las calles y atentados en medios de comunicación y centros educativos a principios de años, diversos grupos del crimen organizado continúan horrorizando a todo el país.

En medio de la guerra ecuatorianos que no pertenecen a ningún bando son asesinados a plena luz del día o en sus propias casas. Los sicarios no discriminan; abren fuego cuantas veces sean necesarias para aniquilar a su objetivo y no se preocupen por los daños colaterales.

Cadáveres apilados y sin nombres

Hasta el momento solo en Guayaquil se registran más de 1.300 crímenes. pero hasta esos laboratorios llegan los de muchos más lugares. En las instalaciones de Medicina Legal de la ciudad se examinan los cuerpos de los baleados, asfixiados y mutilados. Generalmente, tras la autopsia, los cadáveres se colocan de manera individual en una cámara frigorífica con una capacidad para almacenar 15 cuerpos. Luego los familiares los retiran.

Sin embargo, “las masacres carcelarias comenzaron a acumular partes de cuerpos humanos calcinados en las instalaciones de la morgue sin poder ser identificados. Y en lugar de guardar un cadáver, se aprietan dos o hasta tres cuerpos en cada cámara”, detalló el diario español.

image.png Violencia tétrica en Ecuador.

Algunos cuerpos están tan descompuestos que los expertos no logran precisar su identidad. No pueden rastrear las huellas dactilares y se limitan a los perfiles genéticos y acuden a un familiar para compararlos. Hay alrededor de dos centenares de cuerpos pudriéndose en el único contenedor habilitado.

“Hay cadáveres baleados que cuando han llegado a la mesa de los médicos no se puede determinar cuál es el orificio de entrada o salida porque los gusanos se han comido los bordes de las hendiduras que provocaron los proyectiles. Lo más difícil es tener la certeza de un cadáver asesinado por estrangulamiento o suicidio por ahorcamiento, ya que las marcas se borran cuando el cuerpo comienza a descomponerse. Entonces cambia el sentido del delito”.

La falta de médicos forenses también empeora la situación. En aquel instituto solo 4 legalistas se ocupan del examen de decenas de cuerpos que llegan a diario. Un análisis completo de revisión de cada cuerpo requiere entre 3 y 6 horas.

Según el Comercio, Medicina Legal aseguró que realizará los procesos legales para enterrar a los cadáveres NN (no identificados), “en respeto a los derechos de las víctimas y la dignidad humana”.

