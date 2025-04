Uranio enriquecido, Irán y Trump: 'Vida o muerte mundial' en Omán

Con seriedad y una vigilancia franca, estamos dando una verdadera oportunidad a la diplomacia Con seriedad y una vigilancia franca, estamos dando una verdadera oportunidad a la diplomacia

image.png El duelo de Trump e Irán por las ojivas nucleares | GENTILEZA FOTOMONTAJE THE JERUSALEN POST

En cuanto a EE.UU, el gobierno de Trump dijo el lunes que las negociaciones en Omán serán “directas con Irán”, mientras el régimen iraní aseguró que sólo habría conversaciones “indirectas”.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que los diálogos con la Casa Blanca se llevarán a cabo a través de un tercero. Pero se cree que un funcionario iraní sí viajará a Omán, pero Teherán aún no lo oficializó para no mostrar signos de debilidad frente a sus aliados chiitas.

Al parecer, Teherán finalmente ha cedido a dialogar con Washington.

Al respecto, el experto en Irán y miembro senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Behnam Ben Taleblu, dijo que ambos países estarían jugando una pulseada sobre la modalidad de las conversaciones.

"Ambas partes tienen el incentivo de sobrerrepresentar o subrepresentar lo que está sucediendo", declaró a Fox News Digital. "Estas suelen ser las negociaciones previas a las negociaciones", añadió.

Irán evalúa bombardear una base militar de EE.UU.

El gobierno de Donald Trump ha estado amenazando a Irán con "bombardear" su territorio si no desmantela su programa nuclear, ya que considera que pueden desarrollar una bomba nuclear en menos de un mes. De ser así lo de la bomba, eso amenaza la supervivencia de Israel, de todo Medio Oriente y pone en riesgo al Occidente.

Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos …Pero existe la posibilidad de que si no llegan a un acuerdo les imponga aranceles secundarios como hice hace cuatro años

image.png Una gran pancarta con la imagen del líder supremo de Irán se coloca junto a un misil balístico en la plaza Baharestan de Teherán, Irán, el 26 de septiembre de 2024. (Hossein Beris/Middle East Images/AFP vía Getty Images)

Definitivamente la administración de Donald Trump no ha tenido buenas relaciones con el país persa, pero ha sabido hacer valer su liderazgo por la paz.

En 2018, durante su primer mandato, implementó varias sanciones contra Teherán por la financiación a milicias yihadistas, pero a la vez retiró a Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto (PAC), el acuerdo internacional de 2015 diseñado para limitar estrictamente las actividades nucleares de Irán.

Desde entonces, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido en el extinto acuerdo (20% para hacer funcionar reactores de investigación y aplicaciones médicas), y posee 274 kilos enriquecidos al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por lo que la ONU ha aprobado, desde 2006, diversas resoluciones para solicitar que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio.

Ahora bien, tras la amenaza de muerte de Trump, Irán evalúa un ataque preventivo contra una base conjunta estadounidense y británica en la isla de Chagos, ubicada en el Océano Índico, y lo ha filtrado a propósito en un intento de disuadir a Washington.

"Como cualquier amenaza militar iraní, el arte está en determinar qué es fanfarronería y qué es real", dijo a Fox News Digital Behnam Ben Taleblu, experto en Irán y miembro senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, cuando se le preguntó sobre la estrategia detrás de las supuestas amenazas contra la base estadounidense.

El engaño es una herramienta de propaganda utilizada para reforzar la disuasión y evitar que un régimen convencionalmente débil tenga que luchar

Sin embargo, el experto precisó que "siempre existe la posibilidad de utilizar un misil de crucero de adquisición extranjera lanzado desde un contenedor, incluso desde un petrolero o buque comercial no reconvertido en alta mar", refiriéndose al posible uso de misiles de crucero para atacar una base estadounidense.

Trump, abierto a negociar con Irán o a matarlo

El enviado de EE. UU. a Medio Oriente, el empresario Steve Witkoff, participará en las conversaciones en Omán, según confirmó el martes el Departamento de Estado.

"No es [el secretario de Estado] Marco Rubio, sino Steve Witkoff quien ha sido elegido para ir a Mascate. Es el enviado personal de Donald Trump", señala David Rigoulet-Roze, investigador asociado de Iris y especialista en Medio Oriente, ante France 24 y dice que da una idea de la importancia de esta reunión “de alto nivel”.

Tal como la dinastía Trump, Witkoff hizo su fortuna en el sector inmobiliario y no tiene antecedentes en la diplomacia, sino más bien del mundo de los negocios. De ahí las declaraciones realizadas el miércoles por el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, en las que declaraba que su país estaba abierto a las inversiones estadounidenses.

image.png El enviado de Trump a Medio Oriente, el empresario Steve Witkoff | GENTILEZA FOX NEWS

"Hay un deseo quizás de halagar a Witkoff e indirectamente a Trump adoptando una gramática que les hable, al mantener la perspectiva que un acuerdo que conduzca al levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán podría representar en última instancia para Estados Unidos", sostiene Jonathan Piron, historiador especializado en Irán para el centro de investigación Etopia de Bruselas, en diálogo con France24.

La postura del entorno de la nueva Administración de Donald Trump con respecto a Irán es significativamente diferente a la de Trump en su primer Gobierno

Entre 2016 y 2020, "estaban John Bolton, Mike Pompeo y, hasta cierto punto, Rudy Giuliani. La Administración Trump estaba mucho más comprometida con el cambio de régimen. De ahí la retirada del acuerdo nuclear en 2018", prosigue Jonathan Piron.

"Esta vez, la Administración 'Trump 2' y el entorno del presidente estadounidense siguen siendo muy hostiles a la República Islámica, pero algunas personas se muestran más abiertas a la idea de negociar una relación estable con Irán", agrega.

En ese sentido, según relata Hossein Mousavian, antiguo diplomático iraní y miembro del equipo negociador de 2015, durante unas negociaciones en Estambul en presencia de la jefa de la diplomacia europea, ésta "abandonó la sala, permitiendo así a los negociadores iraníes y estadounidenses entablar un diálogo directo".

Unos meses más tarde, se firmó el acuerdo nuclear, señala el diplomático.

