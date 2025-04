El vicepresidente de Irán estuvo en Argentina: Milei no se enteró

El viaje de Dabiri del 19 de marzo al 4 de abril coincidió con el período en el que se celebra el Año Nuevo Iraní (Noruz). El lujoso viaje en crucero fue tomado como una falta de respeto por parte del gobierno de Irán, que enfrenta serias dificultades económicas.

“En un país en el que las presiones económicas sobre el pueblo son altas y los necesitados son numerosos, los costosos viajes de los funcionarios, incluso a expensas personales, no son defendibles ni justificables”, aseveró el presidente de Irán en la carta de destitución de Dabiri, según informó la agencia IRNA.

image.png Sharam Dabiri, ahora exvice de Irán, posa con una mujer cerca del crucero

El ahora ex funcionario del régimen iraní había realizado el viaje a Buenos Aires y la Antártida a bordo del crucero MV Plancius, antes conocido bajo el nombre de HNLMS Tydeman (A906).

El Plancius era un buque de investigación oceanográfica renovado de la Armada Real de los Países Bajos, pero ahora es utilizado como crucero de expedición polar por su propietario y operador, Oceanwide Expeditions.

La decisión de la presidencia de Irán de que rodará su cabeza política sucede en la actual coyuntura de enorme crisis económica tras que Donald Trump reanudará las sanciones contra el país persa. El establisment político persa tomó como una falta de respeto el lujoso viaje.

En los últimos meses, la inflación alcanzó el 37 % y la moneda nacional iraní se desplomó a un mínimo histórico de un millón 40.000 riales por dólar.

Senadores argentinos exigen explicaciones a Milei por la entrada del iraní

El arribo a Argentina de uno de los vicepresidentes de irán se conoció varios días después de su estada luego de que la República Islámica lo relevara de su cargo por la falta de austeridad que mostró tras recorrer medio país y la Antártida.

Cualquier funcionario relevante de la nación persa debería ser investigado por la SIDE (esa es su obligación).

Sin embargo, como el visitante se identificó como médico (su profesión) no saltaron las alarmas internas.

Junto a su esposa se paseó por el Congreso Nacional, Bariloche, Puerto Madryn y el continente helado sin que ninguna autoridad de seguridad o inteligencia se percatara de su presencia.

Tras conocerse la noticia en Buenos Aires, varios senadores pidieron explicaciones a la AFI y al gobierno de Javier Milei.

“Me acuerdo lo preocupado que estaban por una tripulación con 3 iraníes en un avión detenido en Ezeiza: lo extraño es que el vicepresidente de esa nación dijo al entrar a Argentina que era médico” expresó la ex Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

Como Irán es un país observado, este funcionario debió haber sido sometido a un control por parte de la SIDE y la Cancillería. ¿Con quienes se reunió en Argentina? Como Irán es un país observado, este funcionario debió haber sido sometido a un control por parte de la SIDE y la Cancillería. ¿Con quienes se reunió en Argentina?

image.png El vicepresidente de Irán le habría dicho a Migraciones de Argentina que era médico

Durante una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara de diputados, agregó:

Estuvo paseando por nuestro país. Yo no sé si la AMIA o la DAIA dijeron algo al respecto. Estoy muy preocupada y no he visto que ustedes hayan hecho ninguna declaración Estuvo paseando por nuestro país. Yo no sé si la AMIA o la DAIA dijeron algo al respecto. Estoy muy preocupada y no he visto que ustedes hayan hecho ninguna declaración

El diputado Fernando Iglesias, presidente de esa comisión, respondió: “presente diputada un pedido de informes y lo contestaremos. Ese es el trámite parlamentario pero no quiero abrir el debate sobre este tema”.

