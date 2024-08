Ucrania bombardea un centro comercial de Donetsk y hay civiles heridos

La agencia de noticias TASS confirma al menos 11 heridos y asegura que podría haber víctimas mortales.

Reportan un ataque contra un centro comercial en Donetsk



— RT en Español (@ActualidadRT) August 16, 2024

Asedio ucraniano, pero Bielorrusia respalda a Putin

Hace una semana, Ucrania asedió a 28 poblaciones rusófonas en la provincia rusa de Kursk, lo que habría ocasionado el éxodo masivo 84.000 civiles, como reveló Urgente24.

El asedio ucraniano en tal provincia tuvo un despliegue de hasta 12 kilómetros a lo largo de un frente de 40 kilómetros, y sin dudas, este ha sido el mayor ataque en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial.

Este pie de Ucrania en Kursk, muy próximo a Bielorrusia, aliado y socio comercial de Putin, provocó una escalada en la región que podría arrastrar a otra nación eslava a la contienda entre los dos pueblos eslavos. El viernes, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko aseveró que "las Fuerzas Armadas de Ucrania violaron todas las reglas de conducta al invadir el espacio aéreo de la localidad de Kostyukovichi".

Lo desagradable es que los ucranianos, como les he advertido muchas veces, están demostrando con esto que no están listos para ninguna paz y continúan aumentando esta tensión Lo desagradable es que los ucranianos, como les he advertido muchas veces, están demostrando con esto que no están listos para ninguna paz y continúan aumentando esta tensión

El presidente ruso Vladimir Putin también expresó (12/08) que era imposible negociar un alto al fuego con Ucrania, porque no negocia con alguien que ataca “civiles e instalaciones nucleares”.

image.png Personal del Ministerio para las Situaciones de Emergencia de Rusia traslada a un niño recién evacuado de Kursk.

Es que, tal como reveló Urgente24, en medio de los feroces combates transfronterizos, se emitió una alarma de ambos bandos por el incendio en la central nuclear Zaporizhzhia. Como en los otros ataques y las noticias de desperfectos en la planta, Moscú y Kiev intercambiaron acusaciones.

Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas rusas aparentemente habían iniciado el incendio en una de las torres de enfriamiento antes de acusar a Rusia de usar su control del sitio, cuyos seis reactores están en modo apagado, “para chantajear a Ucrania, a toda Europa y al mundo”.

Según ellos, las llamas envolvieron una gran cantidad de neumáticos de automóvil "en una torre de enfriamiento".

Por el contrario, Evgeny Balitsky, un funcionario instalado por Rusia en el sur ocupado de Ucrania, acusó a las fuerzas de Kiev de causar el incendio con drones al bombardear la cercana ciudad de Enerhoda.

image.png Alarma por un incendio en una torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa

La OIEA en varias ocasiones alertó por el riesgo de que la planta deteriorada Zaporizhia este al borde de un accidente nuclear. En enero, tal como contó Urgente24, el ejército de Rusia rechazó el acceso de los observadores de la ONU a tres salas de reactores de la planta nuclear (bajo control de las tropas del Kremlin desde marzo de 2022). Pero, del mismo modo, la artillería ucraniana está asediando al límite de la central.

La seguridad de la mayor central nuclear de Europa y una de las 10 mayores del mundo preocupa a todos, ya que el 2 de diciembre de 2023 estuvo "al borde de un accidente nuclear y de radiación" a causa de un corte temporal del suministro eléctrico. Aquel fue el octavo corte de corriente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa.

Los peligrosos apagones dan cuenta de la precaria situación de seguridad en la planta nuclear. La electricidad y el agua son claves para enfriar sus reactores y para otras funciones esenciales, incluso cuando todas las unidades de reactores han sido apagadas.

