Tayyip Erdogan y Turquía, "bastiones de la paz" en Ucrania

Aunque dicha reunión todavía no se ha llevado a cabo, la semana pasada, tal como lo informo Urgente24, se desplego un nuevo intento por parte del gobierno de Turquía. Esta vez, se reunió el Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Sergei Lavrov, de Rusia, con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba en Ankara, la capital de Turquía.

image.png Sergei Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba reunidos en Turquía el jueves pasado.

Sin embargo, dicho encuentro no tuvo resultados positivos. Por más avance que esta reunión haya parecido, ya que logró acercar las visiones de ambos países, la intransigencia del Ministro de Rusia no llevó a buenos resultados. Lavrov se limitó a asegurar que Rusia quiere seguir dialogando con Ucrania, y que para Rusia, la única manera es reunirse en territorio bielorruso, lo que Ucrania se niega rotundamente.

El funcionario ucraniano fue claro al finalizar la reunión: “No hubo avances para un alto el fuego”, se lamentó Kuleba, que tildó de “difícil” el diálogo que llevó adelante por casi una hora, con la mediación de su par turco Mevlüt Cavusoglu.

De todas maneras, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho que "el presidente Vladímir Putin se reunirá con Volodímir Zelenski sin dudarlo", dijo Kalin, portavoz del presidente de Turquía, Recipp Tayyip Erdogan, citado por el diario Cumhuriyet.

Kalin también reiteró que Turquía no tiene la intención de unirse a las sanciones de la OTAN contra Rusia, al menos en esta etapa.

Sin embargo, luego de dicha reunión llamo la atención lo publicado por la agencia rusa TASS:

Según el Kremlin, tal "bombeo" amenaza directamente a Rusia, ya que contribuye no solo a la escalada del conflicto en Donbass, sino que también acelera la entrada de Ucrania en la OTAN. Ambos violan claramente las "líneas rojas" de Moscú, razón por la cual Vladímir Putin prefiere hablar sobre el destino de Ucrania no con Zelensky o incluso con Erdogan, sino directamente con Joe Biden

En otras palabras, a Putin solo le interesa hablar con Biden, no con Zelenski, y eso difícilmente pueda conseguirlo Turquía. De todas formas, Lavrov ha declarado varias veces que Vladímir Putin “no rechaza los contactos”.

Línea directa

En este nuevo contacto hecho el día de hoy entre los presidentes de Turquía y Rusia, Erdogan volvió a insistir en la necesidad de que Vladímir Putin se reúna con Volodímir Zelenski. Esperando que los resultados de la llamada sean positivos, el presidente de Turquía también es consciente de que seguramente sean necesarios contactos de más alto nivel, como por ejemplo, el contacto que Vladímir Putin realmente le interesa: con el presidente de USA, Joe Biden.

La conversación entre Erdogan y Putin ha coincidido precisamente con una visita del ministro de Exteriores de Turquía a Ucrania. En Leópolis, Cavusoglu se ha visto con Kuleba, junto a quien ha comparecido en rueda de prensa agradeciéndole que le haya recibido en días que son "difíciles".

En dicha reunión, el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía remarcó su reconocimiento a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, lamentó también los impactos de la guerra. En respuesta, Dmytro Kuleba declaro en su cuenta oficial de Facebook:

Turquía está lista para considerar la posibilidad de convertirse en garante de la seguridad de Ucrania en el futuro

Aunque Erdogan y Turquía mantienen su posición de mediador entre Rusia y Ucrania, la situación se ve muy difícil, especialmente desde el lado de Rusia. El Kremlin y Vladímir Putin se encuentran todavía muy determinados a continuar llevando a cabo sus objetivos en su "misión militar" en Ucrania, y no se doblegaran ante las pesadas sanciones económicas, militares y culturales que todo occidente está llevando en contra de Rusia por esta invasión.

Aunque mantiene fuertes relaciones con Turquía, especialmente luego de que este país se haya negado a desplegar las sanciones hacia Rusia. Pero la cuestión real detrás de los intentos de mantenerse como principal país mediador y para no seguir la tendencia de enfrentamiento de occidente hacia Rusia se debe a que Turquía, que se encuentra en una recesión económica importante, tiene a Rusia como principal socio económico. Por ende, en esta situación de guerra, el país de Erdogan se verá obligado a tomar partido hacia Ucrania, país con el cual también mantiene fuertes relaciones. Esto perjudica mucho a Turquía, y es por ello que necesita mantener el status-quo, aunque sea en “los papeles” ya que Vladímir Putin y Rusia son huesos muy difíciles de roer .