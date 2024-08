Rusia difunde pruebas contra los mercenarios colombianos arrestados

image.png José Aron Medina Aranda en Ucrania

En cuanto al detenido Medina Aranda, su hermana Astrid Medina Aranda relató ante la prensa que él sirvió al Ejército colombiano. "Después tomó la decisión de pedir la baja, porque mataron a muchos de sus compañeros en el Cauca", agregó y además aseveró que la vida de su hermano cambió cuando el año pasado le llegó una carta de Ucrania para unirseles a las fuerzas especiales.

Mientras que Cielo Paz, la esposa del mismo colombiano, reveló al diario El Tiempo: " En ocho meses se fue para Ucrania porque el cuñado de mi prima se fue para allá, y él decidió irse un mes después de él. Después se dio cuenta de que allá estaba muy complicado y tomó la decisión de regresar para acabar de arreglar la casa".

Mercenarios colombianos tras las rejas de Rusia

El tribunal del distrito de Lefortovo de Moscú impuso una medida preventiva bajo la forma de la detención provisional a los colombianos Alexander Ante y José Aron Medina Aranda, de 36 y 46 años, acusados de ser mercenarios del frente ucraniano.

Según las leyes rusas, ser mercenarios es sin dudas un crimen que puede llevarlos a una condena de hasta 15 años tras las rejas, aunque el Kremlin dispone de varios grupos paramilitares que operan en África y en el Golfo como el Wagner.

A finales de julio, un diario colombiano reveló el drama de la familia de uno de los supuestos mercenarios. El ex militar José Aron Medina dejó su tierra natal en Cauca, para enlistarse en el Ejército ucraniano, pero luego, no habría podido regresar a casa.

El diario El Tiempo contó que los colombianos José Aron y Alexander Ante tenían previsto regresar al país a mediado de julio. Sin embargo, al llegar a Caracas -en Venezuela-, en donde tenían escala, sus rastros desaparecieron como que si se los hubiera tragado la tierra: las familias denuncian que el gobierno de Maduro los habría entregado a Rusia.

La familia de Medina Arana, de hecho, le comentó al diario que el itinerario de vuelo detallaba que había partido el 18 de julio, a las 5: 45 a.m. desde Varsovia, en Polonia, para luego hacer trasbordo en España y, posteriormente, a Caracas, Venezuela, donde se haría cambio de avión para Bogotá, luego a Cali y finalmente la ciudad de Popayán.

Al respecto, un amigo venezolano adelantó por ese entonces a la prensa colombiana que un policía de Caracas le confirmó que los dos hombres fueron retenidos por las autoridades de ese país, debido a que portaban prendas del ejército de Ucrania, lo cual, según el uniformado venezolano, "es un riesgo bastante grande, teniendo en cuenta que Rusia es aliada de Venezuela y tranquilamente los pueden pedir en extradición".

Colombia manifestó que son "decisiones personales"

Los dos colombianos acusados por Rusia, Alexander Ante y José Aron Medina Aranda, enfrentarían entre siete y 15 años de cárcel por "participar como mercenarios en un conflicto armado o en hostilidades", un crimen que está contemplado en párrafo 3 del artículo 359 del Código Penal ruso.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado al respecto. Pero, en febrero, el gobierno de Bogotá anticipó que era posible la presencia de mercenarios colombianos en Ucrania por "decisiones de tipo personal" y no porque lo fomentará la gestión de Petro, que ésta en las antípodas ideológicas del frente ucraniano.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se permite aclarar, respecto de los ciudadanos colombianos que han resultado víctimas en la guerra en Ucrania, que su presencia allí obedece a decisiones de tipo personal y que no existen acuerdos bilaterales en virtud de los cuales se hace posible esa vinculación", aseveró la cartera tras que el homólogo ruso, Sergei Lavrov, planteara dicha cuestión.

