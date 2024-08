Las sanciones de USA no duelen mucho: Rusia bate récord de fueloil exportado

Desde principios de 2024, las refinerías rusas fueron atacadas periódicamente por drones ucranianos. En algunas plantas, las unidades primarias de refinación de petróleo estaban averiadas y requerían reparaciones.

En la primavera, las autoridades estadounidenses pidieron a Ucrania que detuviera los ataques a la infraestructura energética rusa, por temor al aumento de los precios mundiales del petróleo y a una respuesta agresiva de Rusia.

Vladimir Zelensky se negó, diciendo que Ucrania no puede defenderse de los ataques rusos al sistema energético del país por la falta de defensa aérea y la sociedad rusa debe “aprender a vivir sin gasolina, sin diésel, sin electricidad”.

Rusia pudo restaurar parcialmente la capacidad de refinerías de petróleo en abril. A finales de junio, Kommersant, citando datos de Kpler, informó que las refinerías rusas se estaban preparando para aumentar la refinación de petróleo en los siguientes 2 meses a un récord de 5,6 a 5,7 millones de barriles por día este año.

petroleo ruso.jpg Desde principios de 2024, las refinerías rusas fueron atacadas periódicamente por drones ucranianos.

La experiencia

Los funcionarios de USA y la UE insisten en que el efecto de las sanciones contra el sector ruso del petróleo y el gas están cumpliendo su propósito: reducir los ingresos por exportaciones de Rusia.

Sin embargo, los ingresos, aunque hayan disminuido, siguen siendo suficientes para continuar la guerra en Ucrania, y el volumen de producción de petróleo en la Federación de Rusia no ha disminuido en absoluto.

Los socios asiáticos de Moscú demandan las materias primas rusas, y Occidente no ha logrado convencerlos de que rompan esos vínculos.

Según la cifra de producción, en 2023 solo disminuyó ligeramente el volumen en comparación con 2022. La caída fue la reducción voluntaria de las exportaciones (en 0,5 millón de barriles por día) que Rusia se comprometió para sostener los precios mundiales como miembro de la OPEP+.

Según el Ministerio de Finanzas ruso, en 2023 el barril del petróleo conocido como 'Ural' se comercializó a US$ 62,99, frente a los US$ 76,09 de 2022. Esto no es sorprendente: en 2022, los precios se dispararon anticipando problemas de abastecimiento por las sanciones.

Otro indicador que refleja las perspectivas del mercado petrolero, la perforación exploratoria y los nuevos pozos o profundización de los existentes, fue récord en Rusia en 2023 por 2do. año consecutivo, y no ha disminuido en 2024.

La economista jefe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de USA, Rachel Lingaas, dijo que estaban conformes porque los ingresos de la Federación de Rusia por las exportaciones de hidrocarburos han disminuido, y que la presión es importante a largo plazo.

Sin embargo, hasta ahora, los ingresos del petróleo y el gas de la Federación de Rusia no han sido inferiores a las previsiones: en 2023 representaron el 30% de todos los ingresos presupuestarios, y esto se mantiene en 2024.

Es cierto que la guerra demanda más gasto público y el agujero en el presupuesto ruso creció 1,9% del PIB en 2023 y no hay datos consolidados de 2024.

China se convirtió en el principal comprador. Luego, India. También Turkiye. Y Rusia comenzó a abastecer a Egipto, Marruecos, Myanmar y Pakistán.

El petróleo siguió fluyendo a través del oleoducto hacia la Unión Europea, porque el embargo sólo se aplica al petróleo suministrado por mar: República Checa, Eslovaquia y Hungría compran las materias primas de la Federación de Rusia. Para Bulgaria se hizo una excepción: continuar con los envíos por mar.

Estos suministros tuvieron un precio medio superior al límite máximo impuesto por la UE. Esto fue posible gracias a que las empresas rusas compraron cientos de camiones cisterna para no depender del servicio de países que apoyaban la restricción.

Sí quedó complicada la 'flota sombra': USA impuso sanciones contra 29 barcos (18 de Emiratos Árabes Unidos y 11 barcos con pabellón de Liberia, Islas Marshall y Rusia) que transportaban petróleo y productos petrolíferos rusos pero estaban matriculados en terceros países.

petroleo ruso 3.jpg Las restricciones más efectivas fueron en el uso de la 'flota sombra' del transporte de combustibles desde Rusia.

China

El caso de los microprocesadores o chips para China es otra demostración de que las sanciones de USA tienen límites precisos.

La compañía neerlandesa ASML, las japonesas Tokyo Electron y Canon, y las surcoreanas Samsung y SK Hynix son algunas a las que las prohibiciones de USA les impiden exportar algunos de sus equipos de litografía a China, necesarios para la producción de chips.

Sin embargo, esto no significa que su margen de actuación se haya agotado. Reuters ha confirmado que la Administración de Joe Biden prepara nuevas sanciones para detener la exportación de equipos de fabricación de chips de algunos países extranjeros a China.

Pero Reuters ha confirmado que el nuevo paquete de sanciones exime a los fabricantes de equipos de producción de semiconductores de Países Bajos, Japón y Corea del Sur, cuyo negocio se ha visto condicionado por las prohibiciones anteriores: USA no puede enviarlos a la ruina, y los respectivos gobierno así lo han planteado en Washington DC.

Esto limita el objetivo del Gobierno de USA de "cerrar el grifo" a 6 fábricas chinas de chips que aún están recibiendo equipos procedentes de algunas empresas de Israel, Taiwán, Singapur y Malasia. USA alega que las máquinas de fabricación de chips incorporan tecnologías de origen estadounidense.

USA intenta limitar el acceso de China a la tecnología de chips utilizada para la inteligencia artificial (IA).

El objetivo es obstaculizar la capacidad de China para utilizar una arquitectura de chip de IA de vanguardia conocida como 'gate-all-around' o GAA, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La tecnología GAA, actualmente limitada a nodos de proceso de vanguardia para impulsar la potencia y el rendimiento del chip, aún se encuentra en sus primeras etapas de adopción por los fabricantes de chips, dijeron expertos chinos.

Pero los datos de la Administración General de Aduanas de China mostraron que el valor de las exportaciones de circuitos integrados de China de enero a mayo aumentó 21,2% interanual, superando el aumento de las expo de vehículos, demostrando la creciente competitividad global del sector de los chips.

En 2023, el volumen de circuitos integrados importados por China cayó 10,8% interanual y el valor total de las importaciones cayó 15,4%, según Aduanas, lo que según los analistas muestra la mejora del autoabastecimiento chino en el sector de los semiconductores.

"Las sanciones estadounidenses no han logrado detener el progreso de los chips de China. En cambio, han obligado a China a buscar la autosuficiencia en toda la cadena de la industria de los chips", dijo Xiang Ligang, director general de Information Consumption Alliance, con sede en Beijing.

En 2023, China superó los 100 modelos de IA con más de 1.000 millones de parámetros: no es un dato menor.

chips.jpeg

Venezuela

Todos estos datos tienen que ver con las nuevas sanciones que USA promete contra Venezuela por el fraude electoral.

USA prepara una lista de sanciones contra 60 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y sus familiares, pero esto afecta si ellos tienen cuentas en USA o países aliados o si ellos viajan a esos países porque son

restricciones de viaje y prohibiciones comerciales.

El listado, aún sujeto a cambios, incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo y la policía de contrainteligencia militar.

Pero en el caso del petróleo, mientras USA siga concediendo excepciones a Chevron, Repsol y otras es todo muy relativo.

-------------------------

Más contenidos en Urgente24

Argentina avanza hacia la modernización de la Hidrovía Paraná - Paraguay

Macron en consultas para un nuevo premier: Uno ajeno a la órbita oficialista y de Mélenchon

Néstor Grindetti sobre las tribunas de Independiente: "No hay ningún riesgo"

Muy incómodo Macri: O "no controla la tropa" (Milei) o esconde la mano (Bullrich)

Google Chrome revoluciona la gestión de contraseñas en todos tus dispositivos