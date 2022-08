Ridículo Mario Abdo, y Efraín Alegre un improvisado

Insólito lo de Mario Abdo: felicitó a Velázquez por renunciar pero no lo cuestionó que es muy corrupto, a los ojos de USA.

¿Conoce Abdo el alcance de la corrupción imputada por USA al vicepresidente en ejercicio de Paraguay?

Es más: todavía Abdo no hizo una autocrítica por haber elegido a un corrupto como compañero de binomio.

Si el vicepresidente de la República es "significativamente corrupto",

¿Quién podría afirmar que el gobierno de Abdo no es parcialmente corrupto, por lo menos?

¿Quién podría sostener que si Velázquez es 'significativamente corrupto', Mario Abdo se encuentra totalmente 'limpio'?

¿Cuál es la autoridad moral de Mario Abdo Benítez para cuestionar a su rival, también 'significativamente corrupto', Horacio Cartes?

Abdo calificó de "disparate" la versión de que él habría sido quien brindó información para que Velázquez fuese declarado corrupto, y así imponer a su amigo Arnoldo Wiens como candidato.

Abdo agregó que no corresponde un juicio político a Velázquez, ya que es una declaración extranjera y no existe una investigación en Paraguay contra su Vicepresidente.

Abdo agregó que no es una intromisión estadounidense en las cuestiones internas de Paraguay.

Para Abdo, es un mensaje a la Justicia paraguaya: ¡¿...?!

Un mamarracho lo del Presidente que eligió a Velázquez para llegar al poder, a cualquier precio.

Mario Abdo y Hugo Velázquez.jpeg Mario Abdo (der., camisa blanca) y Hugo Velázquez (izq., camisa blanca).

Honor Colorado

En tanto, Honor Colorado, la lista interna de la ANR / Partido Colorado adversario directa de la de Mario Abdo, tiene a su líder, Horacio Cartes, también como corrupto para el Gobierno estadounidense, aunque comienza una ofensiva legal para intentar revertir esa calificación.

El economista presidenciable por Honor Colorado, Santiago Peña, carece de poder personal para enfrentarse a Cartes, ni siquiera se lo ha planteado. Es lógico que Peña considere no negociable su lugar junto a Horacio Cartes, incluso en el hipotético caso de que USA decida reclamar su extradición.

Peña, directivo del Banco Basa, de la familia Cartes, agregó que no existen dudas de que Abdo Benítez mantiene conversaciones con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y principal figura de la Concertación, Efraín Alegre: “Y es un rumor que tiene conversación y se tiene un acuerdo de impunidad”.

Santiago Peña, quien en días más viajará a la Argentina a buscar sufragios en la nutrida colectividad paraguaya en el Área Metropolitana Buenos Aires, le dijo a la radio Monumental 1080 AM que él no será tal como el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, quien 'le soltó la mano' a su gran elector, Lino César Oviedo y lo mandó preso.

Peña no cree que él pueda ser considerado también corrupto por el Gobierno estadounidense.

santiago-peña-y-horaciocartes.jpg Santiago Peña (izq.) y Horacio Cartes (der.).

Desastre de Efraín Alegre

Tal como ya había anticipado Urgente24, el opositor Frente Guasú -cuyo líder es Fernando Lugo- define si le conviene seguir o no con sus socios de la Concertación Nacional.

Muy tarde, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, hizo un llamado al Frente Guasú para crear una mesa de trabajo, luego de la salida de la Concertación de una gran parte de movimientos y partidos progresistas.

Recién ahora Efraín Alegre solicitó concretar amplios acuerdos que les permitan "derrotar a la mafia enquistada en todas las instituciones estatales".

Alegre culpó al ACV que sufrió Fernando Lugo por la demora, una explicación que provoca enojo porque es falsa: “Lamentablemente la enfermedad que hoy aqueja al ex presidente Lugo nos ha impedido seguir con él las conversaciones. Espero que muy pronto se restablezca y lo tengamos de nuevo con nosotros trabajando por construir un país mejor, dada su relevancia como político y, sobre todo, como persona de bien”.

Ya salieron de la Concertación Nacional,

Partido Popular Tekojoja, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Fuerza Común y Partido Unidad Popular.

Se habla de la salida del

Partido La Patria Primero y

Partido del Frente Patriótico Teete.

Los que ya manifestaron que se quedarán apoyando la Concertación Nacional 2023 son

Partido Participación Ciudadana, de Esperanza Martínez; y

Partido País Solidario, del senador Carlos Filizzola.

Durísima coyuntura para el precandidato presidencial Efraín Alegre, aunque ¿será gratis para el Frente Guasú?

El senador Hugo Richer:

"Tal como saben cada partido decide salir o no de la Concertación, por el momento fueron más de 5 agrupaciones las que decidieron salir".

"A la Concertación le falta contenido, la dupla que aparece como posible ganador es marketinera y no política (Efraín Alegre y Soledad Núñez)".

"Soy del criterio de que se debe buscar una salida política. No tensionar el proyecto del Frente Guasu en torno a las definiciones de las chapas; además, también se debe saber qué decisión tomar luego de diciembre".

¿Richer quiere permanecer en la Concertación?

Él prioriza la alianza Frente Guasú-Ñemongeta:

"Acá lo importante es mantener como prioridad la lista 40. Nuestro debate se da alrededor de la chapa porque nuestro proyecto en torno al Legislativo se mantiene y no tenemos ninguna diferencia al respecto".

