Reyerta OTAN- Serbia en Kosovo

Estas elecciones finalmente coronaron como victoriosos a alcaldes de origen albanés del Movimiento Vetëvendosje en Mitrovica Norte y Leposavic, y del Partido Democrático de Kosovo en Zvecan y Zubin Potok, todas jurisdicciones con gran presencia serbia.

image.png

En tanto, en Kosovo no existe Ejército propio, según la resolución 1244 del Consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, gracias al apoyo de la OTAN han modernizado y entrenado a sus Fuerzas de Seguridad Paramilitares (SBK), estando supeditados a 'decisiones exteriores'.

“Se está produciendo el despliegue de unidades del Ejército serbio hacia la línea administrativa, esperamos que tomen posiciones en las próximas horas”, anunció Milos Vucevic, ministro de Defensa de Serbia, según cita la cadena de televisión serbia RTS. ”No queremos jugar a ningún juego de guerra, pero las líneas rojas para Serbia son conocidas", añadió.

La situación en Kosovska Mitrovica (Kosovo) se intensificó bruscamente en la noche del 31/07, las sirenas de aire sonaron en la ciudad. Las fuerzas de la KFOR -los carabinieri italianos-, fueron movilizadas. Serbia envió ejército y aviones al río Ibar.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que las autoridades de Kosovo están preparando una operación contra los serbios que viven en la región. El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, acusó a los serbios de disparar contra la policía albanesa.

image.png Kosovo custodiado por la fuerza de paz KFOR, que patrulla el cruce fronterizo con Serbia en Jarinje, Kosovo.

Kosovo, habitado básicamente por albaneses, se separó de Serbia en 1999 y declaró su independencia en 2008. Es reconocido por más de 100 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Turquía.

La misión internacional bajo los auspicios de la OTAN en el autoproclamado Kosovo (cuyas siglas son KFOR) ha amenazado con intervenir en caso de "una amenaza a la estabilidad" en la zona norte de la república que, por ejemplo, no reconoce la Federación Rusa, aliada de Serbia.

La situación general de seguridad en los municipios del norte de Kosovo sigue siendo tensa. La misión KFOR encabezada por la OTAN está monitoreando de cerca la situación y está lista para intervenir si la estabilidad se ve amenazada", dijo la misión en un comunicado.

Albin Kurti destacó que "los principales culpables de este lío" son el presidente serbio, Aleksandar Vui, y el director de la oficina para Kosovo y Metohija, Petar Petkovic.

Kurti también acusó a los serbios de "chovinismo nacional" y agregó que las próximas semanas "serán tensas", informa RTK.

El problema

El 20 de septiembre de 2021, las autoridades del autoproclamado Kosovo prohibieron la entrada con matrículas serbias. Hasta este punto, había un acuerdo temporal para sellar los símbolos en las placas al entrar y salir de Kosovo y Metohija en el centro de Serbia.

El presidente serbio, Vui, dijo que la policía de Kosovo comenzará una operación en el norte de la región a la medianoche del 01/08 y bloqueará la entrada de ciudadanos con documentos personales emitidos por Belgrado.

La policía de la autoproclamada república bloqueó dos puestos de control en la parte central de Serbia y la gente comenzó a construir barricadas en las carreteras.

Posteriormente, las autoridades del Kosovo no reconocido decidieron posponer la restricción de entrada con números serbios hasta el 01/09. Vui también dijo que espera que las tensiones disminuyan en la situación actual y enfatizó que Belgrado hará todo lo posible por esto.

"Si no quieren la paz, digo: ganará Serbia"

El jefe del Comité de Kosovo y Metohija de la Asamblea Nacional de Serbia, Milovan Dretsun, dijo que el primer ministro Kurti es "completamente impredecible", por lo que también se pueden esperar enfrentamientos a gran escala.

“Albin Kurti se comporta como un turista, no se comporta como un político racional, es completamente impredecible y nadie lo apoya. Es esperanzador que Pristina esté ahora bajo esfuerzos diplomáticos activos, pero no se puede descartar que se produzcan enfrentamientos a gran escala. La situación puede ser dramática si Kurti no entra en razón”, dijo en el canal Kurir TV .

Antes, Vucic hizo un llamado a la comunidad internacional y las autoridades de Pristina para mantener la paz en Kosovo y Metohija: “Les pido paz, les imploro que mantengan la paz. Si no quieren la paz, digo: ganará Serbia. <...> No tenemos dónde retirarnos, estamos arrinconados. Tuve negociaciones muy difíciles con representantes de los serbios de Kosovo y Metohija”.

¿Y el conflicto?

No hay información oficial de que alguien haya resultado herido durante los supuestos conflictos entre la policía de Kosovo y el ejército serbio, dijo la policía de Kosovo en un comunicado. “Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y medios de comunicación para que no caigan en noticias falsas que tienden a desestabilizar la situación y generar pánico”, agregó.

El Ministerio de Defensa de Serbia emitió un comunicado alegando que el gobierno de Kosovo está difundiendo una gran cantidad de desinformación, incluso a través de cuentas falsas en las redes sociales.

“Supuestamente hubo algunos conflictos entre el ejército serbio y la llamada policía de Kosovo”, dijo el ministerio. Agregó que el ejército serbio “no había entrado de ninguna manera en el territorio de Kosovo”.

“Según la información oficial hasta el momento, han continuado los bloqueos de carreteras en varios lugares en el norte de Mitrovica en dirección a los cruces fronterizos de Jarinje y Brnjak (con Serbia), que están cerrados al tráfico”, agregó el comunicado.

Operativo

Las Fuerzas Internacionales de Seguridad en Kosovo (KFOR), que operan bajo los auspicios de la OTAN, están listas en cualquier momento para proteger la seguridad en la provincia autónoma serbia, afirma un comunicado de la KFOR, publicado el domingo.

"KFOR tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la tranquilidad en Kosovo en todo momento de acuerdo con su mandato de la ONU", dijo el comunicado:

El domingo por la noche, la situación en Kosovo y Metohija se intensificó bruscamente después de que la policía de la entidad no reconocida cerrara el puesto de control en la línea administrativa con Serbia. En respuesta, los serbios del norte de Kosovo se manifestaron y bloquearon las principales carreteras. Las sirenas sonaron en varias ciudades del norte de la región. Las fuerzas policiales y las Fuerzas Internacionales de Seguridad en Kosovo (KFOR), que operan bajo los auspicios de la OTAN, se han reunido en el puente sobre el río Ibr, que conecta el norte y el sur de Kosovska Mitrovica.

