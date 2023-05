No escuchó a Cristina

En un discurso totalmente abocado a la seguridad, donde apenas hubo críticas al gobierno nacional y dijo no haber escuchado el discurso de Cristina Fernández del 25 de mayo, Larreta se esforzó por mostrarse atento al problema de la delincuencia y dispuesto a tomar medidas enérgicas en caso de llegar a la Presidencia, en un intento por captar el voto de derecha que concentran Patricia Bullrich y Javier Milei.

"El Gobierno que encabeza Cristina Kirchner y Alberto Fernández fracasó. No pueden hablar de nada", se limitó a decir el mandatario porteño sobre el oficialismo, para luego volver a concentrarse en el uso de las 60 pistolas Taser para controlar contextos masivos.

"La inseguridad es un problema nacional que el gobierno no quiere, no puede o no sabe solucionar. Este es un ejemplo, las Taser tienen aval mundial, fundamental para evitar desgracias pero el gobierno se viene negando al progreso con excusas ridículas”, completó.

"Hay que terminarla con esto de debatir sin sentido cuestiones que les interesan a quienes hacen políticas de seguridad, pero que se olvidan que mientras ellos discuten, son los argentinos los que sufren las consecuencias", enfatizó.

Ejército a las fronteras

Enfocándose en sus protestas, y acompañado por su ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, Larreta indicó: "Necesitamos un gobierno firme contra el delito, que deje de liberar presos y defender delincuentes, que deje de mirar para el otro lado ante el avance de los narcos".

"Medidas concretas como hicimos en la Ciudad. Se puede dar la pelea, hace falta un gobierno que demuestre que se puede vivir mejor y que trabaje por y para todos, que no nos abandonen en los problemas que tenemos todos los días. Otra Argentina es posible y vamos a lograrlo", prometió.

En esa línea, como parte de las “medidas urgentes” que tomaría en caso de ser presidente mencionó: “Destinar el Ejército al cuidado de la soberanía en las fronteras, para sellar las fronteras y liberar a la Gendarmería para destinarla a los lugares más calientes del narcotráfico ” como “Rosario, sureste de Córdoba y el conurbano bonaerense”, citó.

También señaló que "cuando los argentinos" lo elijan "como presidente" pondrá a disposición la tecnología implementada en la Ciudad de Buenos Aires a las policías provinciales y fuerzas nacionales.

"Vamos a crear un cuerpo de elite, con los mejores, destinados al tema narco, y a aislar en las cárceles a los capos narcos que hoy, desde las cárceles, con los celulares, mandan sicarios a matar", subrayó.

Otras lecturas de Urgente24:

Agustín Rossi se lanza hoy y hay presión K contra Daniel Scioli

Final de época para el PSOE en España: Tsunami de la derecha

Recep Tayyip Erdogan reelecto, perdió la OTAN

La Plata festeja obras hídricas que debieran abundar en GBA