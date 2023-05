Agustín Rossi se lanza hoy y hay presión K contra Daniel Scioli

Ahora bien, se abrió otro frente que no estaba en el radar del Instituto Patria: el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien dijo ayer en Radio 10 (28/05) que lanza su precandidatura a presidente este lunes 29 a las 19:30 de mayo, luego de reconocer que no estuvo en el escenario del 25 de mayo porque no lo invitaron.