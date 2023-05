El dictamen firmado por Lewin tiene que ver con una denuncia que realizó el productor de TN, Bernabé Fernández Moyano, en 2022, llamando poderosamente la atención que se haya avanzado justo después de que Rebord haya entrevistado al presidente Alberto Fernández, a quien le hizo críticas muy duras por su forma de gestionar e, incluso, en un momento lo terminó tildando de “políticamente budista”.

Fernández, en aquella entrevista, se mostró muy molesto en varias oportunidades frente a ciertas declaraciones de Rebord. De hecho, fue recortado por el propio programa:

EL RELATO: REBORD VS ALBERTO

¿Tuvo algo que ver la entrevista en El Método Rebord el informe de Miriam Lewin por su programa en radio Nacional?

Qué dijo Tomás Rebord

Clarín accedió al informe y detalla que la Defensoría apuntó contra Tomás Rebord por un programa de agosto 2022. Allí, supuestamente, él tuvo un discurso "fuertemente crítico de las acusaciones que recaen sobre la figura de la vicepresidenta en el marco de la causa denominada Vialidad". Y que usó un discurso "violento y estigmatizante" a través de una ironía donde sugiere que "lo que se niega es precisamente lo que el conductor desearía expresar".

En esa ocasión, Rebord dijo: "Está habiendo en este momento dos movilizaciones en simultáneo en la casa de Cristina, una a favor y otra en contra. Sería profundamente irresponsable de mi parte, en un medio público, decir que ojalá una triunfe físicamente sobre la otra, ¿no? Lo que quiero decir es que sería institucionalmente irresponsable de mi parte, por ende no estoy diciendo nada".

Rebord también dijo en su programa: "Yo creo que me volvería loco, creo que saldría con una escopeta al balcón, capaz si es apoyo también, eso no lo termino de tener claro". Y "creo que como la mayoría de las cosas, eso tiene algo de riesgo por la perspectiva ideológica desde la cual está hablando. Me parece que a nadie le parecería..., no imagino un titular si yo digo que la causa me parece un papelón", en relación a la causa Vialidad.

Por eso fue que en su dictamen, la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público (DAIM) planteó que "esta Dirección entiende la preocupación que expresa la consulta, en tanto se advierte el despliegue de un discurso que alude a formas violentas y estigmatizantes de calificar a quien se distancia de la propia posición política e ideológica". Y puso como ejemplo, cuando dice que los "gorilas" son "estúpidos", además de agregar varios insultos que utilizó Rebord.

"Según la DAIM, si bien todos los dichos son expresados en un marco de opinión, la difusión de asociaciones entre la orientación político-ideológica con formas insultantes y con la animalidad en un medio masivo de comunicación contribuye a promover sentidos estigmatizantes y violentos. Se destaca la inconveniencia que supone el lenguaje utilizado en materia de apto para todo público", concluye el dictamen firmado por Miriam Lewin.

