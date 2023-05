Papelón en Bolivia: Presidente Luis Arce donó autos robados

image.png Hugo Bustos de la Ong Autos Robados entrevistado por la tv chilena.

Para más extrañeza, este vehículo no sería el único obsequio “robado” debido a que un Suzuki Swift de color blanco, según Bustos en diálogo con El Deber, fue entregado a un sindicato boliviano.“Hay ciudadanos (en Bolivia) que compran vehículos simplemente porque piensan que no tienen papeles, pero esos vehículos son robados con violencia en Chile”, manifestó Hugo Bustos de la ONG Grupo Vehículos Robados.

Es más, un dirigente actual de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), otro del Movimiento al Socialismo (MAS) partido que forma parte el actual presidente Arce y el ex ejecutivo Evo Morales, denunciaron la desaparición de una flota vehículos que recibieron hace cinco años, que varios apuntan a una maniobra para tapar irregularidades.

“Estos vehículos prácticamente, de igual manera, no tenían ningún documento, no sé si es una forma de engañar a los movimientos sociales, porque estos vehículos, a la fecha, no se sabe dónde están. No saben en manos de qué dirigente estarían”, declaró el secretario de comunicación de la Csutcb, Omar Ramírez a través de un video.

Todos los vehículos que entrega el Estado de la República Plurinacional de Bolivia son autos decomisados por Aduana y entregados al Ministerio de la Presidencia, según manda el decreto 3640 de agosto del 2018:

Las mercancías seleccionadas por el Ministerio de la Presidencia, serán adjudicadas por la Administración Aduanera en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo establecido en el parágrafo anterior, a fin de que dicha Cartera de Estado proceda a recoger las mercancías adjudicadas Las mercancías seleccionadas por el Ministerio de la Presidencia, serán adjudicadas por la Administración Aduanera en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo establecido en el parágrafo anterior, a fin de que dicha Cartera de Estado proceda a recoger las mercancías adjudicadas

image.png

Ahora bien, alrededor de 32 vehículos que carecen de documentos legales fueron entregados desde el 23 de enero del 2021: unos dos vehículos a los Ponchos Rojos de Achacachi durante la celebración del 195 aniversario de su creación y cinco vehículos decomisados al narcotráfico a la diligencia de los interculturales por sus 50 años, entre otros.

Pero estas regalías sucias de la República de Bolivia a sus fieles ideológicos datan del mandato de Evo Morales, según Bustos de la ONG Grupo Vehículos Robados. “Los de Evo son casos más trágicos porque Evo nacionalizó en un tiempo algunos vehículos que eran 100% robados y no los devolvieron”, puntualizó Bustos, haciendo referencia a la devolución del motorizado al país vecino por voluntad política de Arce y Diprove.

Más contenido en Urgente24

Mesa Ensenada el 25 de mayo: Plata o mierda por CFK 2023 (¿?)

Insfrán va por su 8va gestión y buscan otro fallo Supremo

Piden procesar a 4 funcionarios del Gobierno por las tierras del Ejército

Fuerte explosión en Italia: No descartan atentado

Efecto Rosatti: Denunciaron la "emisión incontrolada"