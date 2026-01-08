El presidente de USA, Donald Trump, ha ordenado al gobierno estadounidense retirarse de 66 organizaciones internacionales que, según la Casa Blanca, "ya no sirven a los intereses estadounidenses", incluyendo la agencia de población de la ONU (Organización de Naciones Unidas) y el tratado de la ONU que establece las negociaciones internacionales sobre el clima, a medida que renuncia a la cooperación multilateral en el marco del Nuevo Orden unipolar.
AISLAMIENTO DE DONALD TRUMP
Nuevo Orden unipolar: USA se retira de 66 organizaciones globales
En la construcción del Nuevo Orden unipolar, USA intenta derrumbar la cooperación global multipolar, y se retira de 66 organizaciones que cofinanciaba.
En un memorando presidencial firmado el miércoles 07/01, Trump ordenó a las agencias y departamentos estadounidenses "dejar de participar y financiar 35 organizaciones no pertenecientes a las Naciones Unidas y 31 entidades de la ONU que operan en contra de los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos", según una hoja informativa de la Casa Blanca publicada brevemente en su sitio web.
La mayoría de los objetivos son agencias, comisiones y paneles asesores relacionados con la ONU que se centran en el clima, el trabajo y otros temas que la administración Trump ha clasificado como orientados a la diversidad y a las iniciativas "conscientes", según The Guardian.
"La Administración Trump ha considerado que estas instituciones son redundantes en su alcance, están mal administradas, son innecesarias, derrochadoras, mal gestionadas, están al servicio de los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o representan una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación", afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.
Anteriormente, la Administración estadounidense suspendió el apoyo a agencias como
- Organización Mundial de la Salud,
- UNRWA (Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo),
- Consejo de Derechos Humanos de la ONU y
- UNESCO, la agencia cultural de la ONU.
El argumento fue que se adoptaba un enfoque más amplio y personalizado para pagar sus contribuciones a la ONU, seleccionando las operaciones y agencias que considera que se alinean con la agenda estadounidense, diferenciándolas de las que ya no sirven a los intereses estadounidenses, informó ABC News.
"Creo que lo que estamos viendo es la cristalización del enfoque estadounidense hacia el multilateralismo, que es 'a mi manera o no'", declaró Daniel Forti, analista senior de la ONU en el International Crisis Group. "Es una visión muy clara de querer una cooperación internacional en los propios términos de Washington", según ABC.
En enero 2025, las agencias de la ONU respondieron a las órdenes ejecutivas de Trump que eliminaron
- la membresía de USA en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
- su adhesión al Acuerdo Climático de París,
destacando el enorme impacto negativo potencial sobre la salud pública y los esfuerzos para frenar el calentamiento global, según un informe publicado en el sitio web oficial de la ONU.
En julio de 2025, tras el anuncio de la Administración estadounidense de retirar a Estados Unidos de la UNESCO, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, declaró que era la 3ra. vez que Estados Unidos se retiraba de la UNESCO.
"El país lleva mucho tiempo sin pagar sus cuotas. Esto no es lo que un gran país responsable debería hacer", declaró Guo, instando a todos los países a reafirmar su compromiso con el multilateralismo y a tomar medidas concretas para apoyar el sistema internacional centrado en la ONU, el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
