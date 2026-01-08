Nuevo Orden unipolar: USA se retira de 66 organizaciones globales

Organización Mundial de la Salud,

UNRWA (Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo),

Consejo de Derechos Humanos de la ONU y

UNESCO, la agencia cultural de la ONU.

El argumento fue que se adoptaba un enfoque más amplio y personalizado para pagar sus contribuciones a la ONU, seleccionando las operaciones y agencias que considera que se alinean con la agenda estadounidense, diferenciándolas de las que ya no sirven a los intereses estadounidenses, informó ABC News.

"Creo que lo que estamos viendo es la cristalización del enfoque estadounidense hacia el multilateralismo, que es 'a mi manera o no'", declaró Daniel Forti, analista senior de la ONU en el International Crisis Group. "Es una visión muy clara de querer una cooperación internacional en los propios términos de Washington", según ABC.

En enero 2025, las agencias de la ONU respondieron a las órdenes ejecutivas de Trump que eliminaron

la membresía de USA en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y

su adhesión al Acuerdo Climático de París,

destacando el enorme impacto negativo potencial sobre la salud pública y los esfuerzos para frenar el calentamiento global, según un informe publicado en el sitio web oficial de la ONU.

En julio de 2025, tras el anuncio de la Administración estadounidense de retirar a Estados Unidos de la UNESCO, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, declaró que era la 3ra. vez que Estados Unidos se retiraba de la UNESCO.

"El país lleva mucho tiempo sin pagar sus cuotas. Esto no es lo que un gran país responsable debería hacer", declaró Guo, instando a todos los países a reafirmar su compromiso con el multilateralismo y a tomar medidas concretas para apoyar el sistema internacional centrado en la ONU, el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

