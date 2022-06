Necesidad mata Geopolítica: USA flexibiliza a Irán

galon.jpg Precio del galón disparado en algunos lugares de USA provoca temor preelectoral al Partido Demócrata en el poder.

Antecedentes

En mayo, Estados Unidos confiscó petróleo de 1 barco de bandera iraní frente a Grecia, y días después Teherán detuvo a 2 petroleros griegos en el Golfo Pérsico.

Sin embargo, es poco probable que la medida de Washington marque el comienzo de más incautaciones de petroleros por parte de USA, según Muller.

Irán ha aumentado sus exportaciones de petróleo este año, la mayoría de ellas hacia China. Un nuevo acuerdo nuclear generaría entre 500.000 y 1 millón de barriles por día adicionales en los mercados internacionales, lo suficiente como para presionar a los precios hacia bajo. La República Islámica también tiene alrededor de 100 millones de barriles de petróleo almacenados que podrían venderse rápidamente.

Los precios del crudo se han disparado más del 50% este año a casi US$ 120 el barril, en especial a causa de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania.

Si bien muchos republicanos y algunos demócratas se oponen a que se levanten las sanciones a Irán, Biden está bajo mucha presión para que baje los precios de la gasolina, que se han disparado a un promedio de más de US$ 4,80 por galón en Estados Unidos.

Nunca ha sido más ancho

Hay poco consenso sobre la dirección de los precios del petróleo, según Vitol, que negoció 7,6 millones de barriles de crudo y productos refinados por día en 2021. Si bien los suministros son escasos, la liberación de reservas estratégicas por parte de Washington está ayudando a equilibrar el mercado.

Es poco probable que la decisión del jueves 02/06 de la OPEP+, un grupo de productores de 23 países liderado por Arabia Saudita y Rusia, de acelerar los aumentos de la producción tenga mucho impacto, dijo Muller. Eso se debe a que muchos miembros tendrán dificultades para bombear más y las exportaciones de Moscú podrían caer debido a las sanciones por la guerra en Ucrania.

“La gama de opiniones de expertos nunca ha sido más amplia”, dijo Muller, que reside en Singapur. “Hay personas que piensan que el mercado va a US$ 135a US$ 140 por barril. Y hay gente que piensa que estamos bajando de los US$ 100 otra vez”.

También está surgiendo una dicotomía entre los países más ricos y los más pobres, dijo.

Algunos en Asia, como Malasia y Singapur, están experimentando un repunte de la demanda a medida que disminuyen los bloqueos por coronavirus.

Otros, incluidos Pakistán y Sri Lanka, que ha incumplido con los bonos internacionales y está luchando para pagar las importaciones de combustible, están experimentando una destrucción de la demanda.

Muller dixit:

Es una historia de dos mundos. El mundo rico tendrá sus vacaciones y quemará combustible para aviones. Pero el impacto en otros lugares es mucho más profundo. La división entre los países prósperos y los que tienen una menor capacidad de pago de las materias primas se está volviendo extremadamente marcada. Es una historia de dos mundos. El mundo rico tendrá sus vacaciones y quemará combustible para aviones. Pero el impacto en otros lugares es mucho más profundo. La división entre los países prósperos y los que tienen una menor capacidad de pago de las materias primas se está volviendo extremadamente marcada.

-------------------------

Más contenido de Urgente24

El déjà vu Kulfas, aire para CFK y un salvavidas fallido

Matías Kulfas renunciado por tuit de CFK, a lo Trump

Ni petróleo ni gas: Profesionales eligen energía renovable

De Marcelo Gallardo a Sebastián Battaglia: DT sobrevalorado

Partido Libertario: "Éramos 5, nunca pensamos crecer tanto"