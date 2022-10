Manden instrucciones al embajador argentina en Viena (OPEP)

Helferstorferstraße 17, 1010 Wien, Austria (sede de la OPEP, que en inglés es OPEC), el cártel de los productores de petróleo de países emergentes a los que se les agrega la sigla + (plus), que incluye a Rusia y sus aliados cercanos. Jorge Asis Digital afirma que hay novedades y la Argentina, que presume del petróleo y el gas (Vaca Muerta, Neuquén), debería tomar nota y diseñar una estrategia y ejecutarla y no creer que no pasa nada. Bueno, ya se sabe que Santiago Cafiero se dedica más a las relaciones interiores que a las exteriores. Pero el mundo es más grande que la Argentina. Vamos al texto de Asis: