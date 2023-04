Ley de Viviendas en España: Socialismo denigra al mercado inmobiliario

Esta nueva ley introducirá un tope máximo de precios a la subida de alquiler y nuevas protecciones para inquilinos, interviniendo el Estado de manera regulatoria sobre el mercado inmobiliario como no se ha visto desde el Franquismo, lo que amenaza con constreñir al mercado inmobiliario ya que el pago del alquiler no estará sujeto a las variabilidades inflacionarias. Buenas noticias para los inquilinos, por el momento, pero no para los propietarios que dejaran de poner sus inmuebles en alquiler por razones de no redituabilidad.