Lagarde contra Trump por un 'USAexit' de Europa si triunfa

Al observar la forma en que [Trump] dirigió los primeros cuatro años de su mandato, [su reelección] es claramente una amenaza Al observar la forma en que [Trump] dirigió los primeros cuatro años de su mandato, [su reelección] es claramente una amenaza

"Basta con mirar los aranceles comerciales, el compromiso con la OTAN, la lucha contra el cambio climático", dijo Lagarde y agregó: "Sólo en estas tres áreas, en el pasado, los intereses de Estados Unidos no estaban alineados con los de Europa".

Tales declaraciones de Lagarde en diálogo con France 2 evidencian una creciente preocupación de varios líderes europeos ante una inminente victoria de Trump en las elecciones de noviembre.

Luego el entrevistador le preguntó si una eventual presidencia de Trump podría dejar a Europa 'aislada', financiando sola al frente de Ucrania en medio de la guerra con Putin, de quien el candidato republicano ha hablado con cierto respeto y distanciándose de la postura de la OTAN -de inmiscuirse en cuestiones de disputas territoriales para supuestamente garantizar el respeto de la soberanía-.

Lagarde dijo que era poco probable que USA desfinancie al frente de Kiev, independientemente del hipotético triunfo de Trump, "porque en el Congreso de Estados Unidos hay una serie de miembros electos que son profundamente hostiles a la horrible guerra de Rusia contra Ucrania y que continuarán para financiar y apoyar a Ucrania”.

image.png Donald Trump junto a Vladimir Putin

Se juega la archienemistad de la OTAN con Putin y la victoria ucraniana

La ex presidenta del FMI destacó entonces que ante un eventual regreso de Trump a la Casa Blanca, ello pondría 'en la vereda de enfrente' a Estados Unidos con respecto a Europa, en diversas áreas: rompería con el apoyo militar a la OTAN, con la lucha contra el cambio climático —algo que Trump considera como una ‘mentira progre’— y la macroeconomía de USA viraría hacia un proteccionismo comercial.

Esta exlíder del FMI y actual mandamás del Banco Central Europeo esbozó ello debido a que anticipa que Trump podría dar un 'batacazo' en las próximas elecciones generales en USA. Ello porque la imagen positiva de Biden que lo coronó en este actual mandato, comenzó a resquebrajarse socialmente dada su actual política exterior de financiar guerras externas para supuestamente 'mantener el orden mundial' pero lo cual dejó al país al borde del default durante el año pasado -dado su déficit fiscal exorbitante-.

image.png Duelo de titanes longevos: Biden, de 81 años vs Trump, de 77, de cara a las elecciones de noviembre

Tal como contó Urgente, los Tbons o bonos del Tesoro de los EE.UU. tuvieron riesgo de incumplimiento durante el año pasado, perdiendo incluso la categoría AAA por atrasos en pagos. El gobierno de Biden tambaleó por la incapacidad de devolver el dinero a los compradores de sus bonos y temió por la fecha límite del incumplimiento efectivo de pago -que fijó la secretaria del Tesoro Janet Yellen-: pero el aumento del techo de la deuda que aprobó el Congreso finalmente le permitió no entrar en default.

Pero no sólo las filas republicanas detestan la administración de Biden, sino que según las últimas encuestas, varios votos de demócratas terminarían en la figura de Donald Trump. Ello tiene que ver con que el actual presidente Biden habría financiado sin querer al régimen de Irán, que está detrás del grupo terrorista palestino Hamás.

image.png Elecciones de noviembre 2024: Trump lidera las encuestas

Biden dio un paso en falso justo semanas antes del ataque de Hamás, al pactar un canje de reos con Irán bajo la condición de desbloquearle fondos al régimen –que off the record financia a la milicia terrorista palestina y a otras del Golfo–, que habría abonado el camino para materializar el cruel atentado terrorista en Israel.

“Tonto como una roca...Ese dinero va a usarse para actos terroristas en Medio Oriente", vaticinó Trump y dio en la tecla: poco después ocurrió la masacre del 7 de octubre. Es más, según los republicanos, ese desbloqueo de los 6.000 millones de dólares del petróleo iraní (que estaban retenidos en Corea del Sur) podría haber ultimado los detalles de la 'operación terrorista', con la compra de parapentes y armamentos sofisticados, como reveló Urgente24.

Como si esto fuera poco, a este malestar social por el desbloqueo de fondos de Irán se le agregó que su gobierno accedió en diciembre a liberar a Alex Saab, el empresario colombo-venezolano con condena en USA por lavado de activos —y señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro—, a cambio de que el gobierno de Venezuela ponga en libertad a diez estadounidenses y 26 opositores locales detenidos en Caracas.

image.png Joe Biden, Alex Saab y Nicolás Maduro

La oposición venezolana plantea que Biden se 'bajó los pantalones' ante Maduro, con la liberación de Saab y con el enfriamiento de las históricas sanciones (tras el compromiso en Barbados a elecciones generales). Detrás de ello está la real necesidad de satisfacer demandas de crudo en USA por fuera de los clásicos productores de Medio Oriente, como Arabia Saudita e Irán ( ahora involucrados en Gaza), o de Rusia al que desde la guerra de Ucrania no le puede importar su petróleo dada las prohibiciones impuestas como punición por la OTAN.

También un escándalo de gran magnitud sacudió a la actual gestión de Biden: un asesor de un representante demócrata se filmó teniendo sexo 'gay' dentro del recinto del Capitolio. Luego 'rodaron cabezas', pero no gustó al sector conservador de la sociedad norteamericana que ya estaban enardecidos por el topless trans en los patios de la Casa Blanca y el hallazgo de cocaína en tal edificio, como contó Urgente24.

Donald Trump, candidato a destronar Biden, planea modificar la politica Exterior con Ucrania y China, además de que "cerraría" USA en asuntos domésticos.

image.png

El favoritismo por Donald Trump ha ido in crecendo, capitalizando votos del electorado latino y de exvotantes demócratas que están ahora enardecidos con el actual mal manejo de la economía —que al año pasado estuvo al borde del default— y el despilfarro de dinero desde las arcas estatales para financiar guerras externas, que ha enarbolado la administración de Joe Biden como garantía de supuesta paz mundial.

En relación a esto último, según fuentes que dialogaron off the record con Reuters, ante una nueva presidencia de Donald Trump, tal líder republicano implementaría políticas de Estado aislacionistas y nacionalistas en detrimento de la actual postura de Biden de intervenir en disputas internacionales ajenas a lo doméstico y que no representan riesgo inmediato.

Reuters en la editorial de este lunes (18/12) dio a conocer que ante un segundo mandato de Trump, el mismo va a instalar a personas de confianza en puestos claves del Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA, para que sean leales a él y así facilitar una transición 'de entrada' a una nueva política internacional.

Es que tal maniobra permitiría a Trump realizar cambios estructurales para reposicionar a Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania y el comercio con China, así como también con la modificación del personal de instituciones federales que condicionan siempre la política exterior.

El Presidente Trump en Coralville: «Joe, el corrupto, pone a China, a Ucrania, a los extranjeros ilegales, a los lunáticos medioambientales en primer lugar».

Es más, según exfuncionarios que dialogaron con Reuters, Trump pretende retirarse de la OTAN. "Hay rumores de que quiere sacar a Estados Unidos de la OTAN o retirarse de Europa, por supuesto que suena preocupante, pero... no estamos en pánico", dijo un diplomático de un estado báltico.

Romper con la OTAN y desfinanciar a Ucrania: Trump va por todo

Ocho diplomáticos europeos entrevistados por Reuters dijeron que había dudas sobre si Trump honraría el compromiso de Washington de defender a los aliados de la OTAN y si seguirá financiando el frente de batalla de Ucrania, a sabiendas de que posee una relación de respeto mutuo y de la autodeterminación con Vladimir Putin.

Robert O'Brien, cuarto y último asesor de seguridad nacional de Trump, dijo que es factible que un nuevo gobierno de Trump se imponga aranceles comerciales a los países de la OTAN si no cumplían sus compromisos de gastar al menos el 2% de su producto interno bruto.

En el recinto de USA ha sido muy cuestionado el paquete de ayuda económica a Ucrania supuso un gasto exorbitante para la economía, superando los 100.000 millones de dólares para Kiev. El gobierno de Biden otorgó a Ucrania varios sistemas de alto perfil (batería de defensa aérea Patriot y los tanques Abrams), 200 sistemas de disparo Howitzer de 155 mm, más de dos millones de rondas de 155 mm, y más de 300 millones de rondas de municiones/ granadas de armas pequeñas.

image.png Donald Trump |Campaña Electoral

Y tal como contó Urgente24, el déficit fiscal para solventar la guerra en Ucrania (y ahora el frente de Israel) se tradujo en una pérdida de apoyo del presidente estadounidense Joe Biden de parte incluso de su propio electorado demócrata.

Le cuestionan su política gubernamental de financiar frentes de guerra en el exterior (Ucrania y ahora Israel), descuidando la economía doméstica y las arcas estatales, que llevó a USA a un atraso en el pago de los T bons –del Tesoro– que luego se sorteó con la elevación del techo de la deuda (aprobado en el Senado y que evitó un default). Y la cuestión inflacionaria dado el déficit fiscal, además llevó a que Reserva Federal de Estados Unidos (FED) eleve once veces las tasas de interés desde el 2022, y que emerja Donald Trump como el favorito en las encuestas.

Retomando la política de Estado de Trump, según fuentes que dialogaron con Reuters, el republicano centraría su gestión en aumentar el gasto de Defensa del país y en desplegar Fuerzas Especiales estadounidenses contra los cárteles mexicanos para combatir el trafico de fentanilo, la droga zombie que se cobra 100.000 vidas estadounidenses al año.

En cuanto al tema de Ucrania, Trump sabe de qué manera ejercer poder e influencias. Hace un tiempo llegó deslizar que le dejaría Crimea a Putin para poner fin a la guerra en 24 horas.

Cuando su primer secretario de Defensa, Jim Mattis, renunció en 2018, el ex general de cuatro estrellas planteó que tenía importantes diferencias políticas con Trump. En su carta de renuncia destacó la necesidad de mantener un vínculo férreo con la OTAN y poner en distancia a enemigos como Rusia.

♠

"Con nosotros, lo de Ucrania jamás habría pasado"



El expresidente de EE.UU. y candidato a la presidencia de 2024, Donald Trump, afirmó que los medios ya no cubren la vergonzosa retirada estadounidense de Afganistán ni el conflicto armado en Ucrania porque ambas…

Michael Mulroy, subsecretario adjunto de Defensa para Medio Oriente bajo Trump, aseguró a Reuters que el expresidente probablemente designaría a personas que suscribieran a su estilo aislacionista de política exterior, obviamente. Es que

"Creo que se basará principalmente en la lealtad al presidente Trump", afirmó Mulroy y dijo:

Una firme creencia en el tipo de política exterior en la que él cree, que está mucho más centrada en Estados Unidos, y mucho menos en un tipo de (política) globalista

En ese sentido, Trump confrontó con sus propios designados en su anterior mandato, como en la prohibición de los miembros transgénero en FF.AA -que el apoyó- hasta en su decisión de 2018 de retirar las tropas estadounidenses de Siria.

