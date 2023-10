Gaza a oscuras: Anuncian masivo apagón por el asedio total

What do you expect me to do, fix it? I’m only 10 years old

10years old Palestinian girl aspiring to become a doctor cry's out