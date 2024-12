La OTAN en insania: Destinar en Defensa el dinero de seguridad social

image.png La columna de este jueves del Financial Times habló de los dichos del secretario general de la Alianza Atlántica (OTAN), Mark Rutte

Rutte además señaló que "durante la Guerra Fría, los europeos gastaron mucho más del 3 % de su PIB en defensa", como una manera de demostrar la viabilidad de la propuesta y recalcó que ello le permitió a Europa por aquel entonces llegar a la victoria. No obstante, "el gasto se redujo después de la caída del telón de acero", lamentó.

Asimismo, el jefe de la OTAN explicó que, "en promedio, los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de su renta nacional en pensiones, salud y sistemas de seguridad social".

Necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para fortalecer nuestras defensas y preservar nuestro modo de vida Necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para fortalecer nuestras defensas y preservar nuestro modo de vida

La OTAN: las pensiones dirigidas a las armas

La columna de este jueves del Financial Times reveló que miembros de la Alianza Atlántica están manteniendo conversaciones sobre el aumento del objetivo de gasto de defensa al 3 por ciento del PIB.

Cuatro personas involucradas en las conversaciones preliminares le dijeron en exclusiva al Financial Times que estaban discutiendo el aumento del PIB en Defensa, incluso por encima del 2 por ciento.

“Con todas las tareas que tenemos por delante, en términos de defensa de Ucrania y los requisitos mínimos de capacidad de la OTAN, este debate se va a producir, pase lo que pase”, dijo un funcionario alemán.

“Y la próxima cumbre de la OTAN sería el momento perfecto para ello. Un compromiso con el 3 por ciento también sería una buena señal para Estados Unidos y para Trump”, agregó.

Sin embargo, esta iniciativa de aumentar el gasto en Defensa genera reticencias por parte de algunos aliados, los que están esquivando con éxito una recesión en sus países y los que cumplen a rajatabla las imposiciones del bloque, aunque prefieran abrirse.

De los 32 miembros de la OTAN, 23 alcanzarán el objetivo actual del 2% este año, frente a seis en 2018. En esa línea, Alemania cumplió el objetivo del 2 por ciento -este año- por primera vez.

Pero, los que siguen sin cumplir el objetivo (de destinar el 2 % del PBI en Defensa) son Italia y España. Es que Roma, con un gobierno de Derecha-proteccionista, ha criticado la financiación irrestricta al frente de Kiev, un país que no forma parte del bloque.

Mientras que España no daría abasto con ese compromiso dado el despilfarro populista de la actual gestión de Pedro Sánchez, y ahora más aún con los estragos del temporal de la DANA que requiere dinero.

Dicho esto, según el Financial Times, las conversaciones confidenciales que comenzaron durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la alianza la semana pasada, prevén un compromiso a corto plazo de alcanzar el 2,5 por ciento y, para 2030, un objetivo del 3 por ciento.

El nuevo compromiso se oficializaría en la cumbre del año próximo en los Países Bajos.

Al respecto, Mark Rutte, secretario general de la alianza, se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre el establecimiento de un nuevo objetivo, pero dijo que presionaría para que fuera "mucho más" que el punto de referencia existente.

Tengo una cifra en mente, pero no la voy a mencionar ahora. Pero claramente, cuando se miran los objetivos de capacidad, [cuando] se miran las brechas que todavía existen... Está claro que con un 2 por ciento no se puede llegar allí Tengo una cifra en mente, pero no la voy a mencionar ahora. Pero claramente, cuando se miran los objetivos de capacidad, [cuando] se miran las brechas que todavía existen... Está claro que con un 2 por ciento no se puede llegar allí

“La política es tomar decisiones en la escasez y siempre hay falta de dinero y siempre demasiadas prioridades”, dijo, añadiendo que mantener un país “seguro” debería ser una prioridad crítica para los líderes.

