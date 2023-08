La cocinera que es furor en TikTok y en este nuevo videoclip

A propósito de su participación en el video, Surthany Hejeij comentó en Instagram: “Formo parte del nuevo videoclip de @juanes y @carlosvives, donde se presenta a la mujer en cualquiera de sus facetas”.

Vale destacar que, Surthany cuenta con más de 27 millones de seguidores a través de TikTok y que se llevó el premio “Master del Sabor” en los “TikTok Awards” en 2022.

“Quien diría que, con un teléfono y una plataforma, pudiéramos recorrer el mundo, mover sentimientos y muchísimos corazones, gracias infinitas porque ustedes hicieron esto posible para mí”, dijo Surthany Hejeij tras recibir el galardón.

En el videoclip de Juanes y Carlos Vives, también aparecen la diseñadora Lía Samanta, las filantrópicas Catalina Escobar y Nadia Sánchez, y la bicampeona olímpica de BMX, Mariana Pajón.

Carlos Vives, Juanes - Las Mujeres (Official Video)

¿Quién es Shurtycooks?

Shurty es una influencer millonaria y apasionada de la cocina. La joven venezolana comenzó en 2017 con su sueño de ser estrella en redes sociales. Primero apareció en Youtube, luego en Instagram, pero todo cambió cuando llegó a TikTok.

Pero, ¿Qué hace Shurty? Tal como reseñamos anteriormente en Urgente24, esta influencer prepara platos típicos del Líbano y Venezuela, pero en cantidades industriales, para después entregarlos a personas de bajos recursos económicos. Eso es lo que ha hecho que destaque en TikTok.

“Para mí no es solo cocinar, es crear, es arte. Soy afortunada de tenerlo todo, pero eso no es suficiente para mí, no sabiendo que otras personas alrededor necesitan ayuda”, dijo la influencer, según el portal 'Bella y Genial'.

Asimismo, Shurty comentó lo siguiente acerca de su labor a la 'Prensa Oriente VE’: "Es una experiencia gratificante. Era algo que yo siempre había querido hacer y de verdad que no sabía cómo empezar. Yo siempre dije, quiero ayudar a las personas, quiero preparar platos”.

Para algunos, la labor de la venezolana es una crítica a las cadenas de comida rápida, que desechan grandes cantidades de comida al día. De hecho, una de las etiquetas que ha logrado posicionar es: “No al desperdicio “.

------------------------

Más contenido de Urgente24

Monotributo: Cuáles son las consecuencias de no facturar todos los meses

Mercado Pago en alerta por estafas con la tarjeta virtual

Tras El Encargado, Guillermo Francella vuelve a Netflix

Kia quiere desterrar a Toyota y su éxito argentino

Ford y su nueva SUV lujosa para Argentina