Jair Bolsonaro vuelve a poner en duda la victoria de Joe Biden

Y también agregó que en el único encuentro entre ambos desde entonces, en un G20 de 2021 en Roma, en lo que Jair Bolsonaro dice que lo “ignoro”. Ese cruce género tal bronca en Jair Bolsonaro que lo llevó a pensar que su presencia en la Cumbre sería inútil. En aparente alusión a los 79 años del presidente de USA, declaró:

Lo encontré en el G20, pero pasó delante de mí como si yo no existiera. Fue el tratamiento de él con todo el mundo. No sé si será la edad. Lo encontré en el G20, pero pasó delante de mí como si yo no existiera. Fue el tratamiento de él con todo el mundo. No sé si será la edad.

Pero esta mas que claro que las diferencias ideológicas entre ambos es lo que más pesa en su relación. Sin embargo, la administración de Joe Biden logró convencer a Bolsonaro y este confirmó su presencia a la Cumbre, donde se encontrará con Joe Biden el próximo jueves 9/06.

Este cambio de opinión se dio debido a que Biden le ofreció una reunión bilateral entre ambos antes de la Cumbre, demostrando su verdadero interés en Brasil para convencerlo. Sobre su cambio de postura, comentó en la entrevista:

Nos invitaron, dije que no iba. Pero luego vino un representante suyo y resolvimos algunas cosas. No iba a ser un marco para nadie. Tuvimos una buena relación con la administración anterior de Donald Trump. Y cuando Joe Biden se hizo cargo, simplemente congeló esa relación. No peleamos, seguimos comerciando y así sucesivamente. Ahora, es un evento que sin Brasil está bastante vacío. Nos invitaron, dije que no iba. Pero luego vino un representante suyo y resolvimos algunas cosas. No iba a ser un marco para nadie. Tuvimos una buena relación con la administración anterior de Donald Trump. Y cuando Joe Biden se hizo cargo, simplemente congeló esa relación. No peleamos, seguimos comerciando y así sucesivamente. Ahora, es un evento que sin Brasil está bastante vacío.

Según la Casa Blanca, sus primeras conversaciones formales abarcan una serie de temas, como la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la recuperación de la pandemia del COVID-19.

Fraude o no fraude

En 2020, Jair Bolsonaro ya había dicho que "hubo mucho fraude" en las elecciones estadounidenses. Estuvo cerca del ex presidente Donald Trump, quien perdió y no reconoció el resultado. Recrdemos que las acusaciones de irregularidades por parte de la campaña de Trump han sido rechazadas en docenas de juicios en todo USA.

Pero en la entrevista dada a un talk show de la cadena de noticias SBT news, Jair Bolsonaro volvió a tocar el tema de las acusaciones de fraude electoral de Biden.

El pueblo estadounidense es el que habla de fraude electoral. No voy a discutir la soberanía de otro país. Pero Trump lo estaba haciendo muy bien. El pueblo estadounidense es el que habla de fraude electoral. No voy a discutir la soberanía de otro país. Pero Trump lo estaba haciendo muy bien.

“No queremos que eso ocurra en Brasil. Hay información de los propios brasileños de que hubo gente que votó más de una vez”, agregó.

Dando a entender nuevamente que aún mantiene sus sospechas sobre la victoria del actual presidente de USA.

Bolsonaro, que actualmente está por detrás del expresidente de izquierda Lula da Silva en las encuestas de opinión de cara a las elecciones de octubre, ha cuestionado con frecuencia la legitimidad del sistema de voto electrónico de Brasil.

También agregó en la entrevista que no cree que Biden intente “imponer nada” sobre lo que debe hacer para reducir la deforestación en la selva amazónica, que ha aumentado durante su mandato.

Ningún país del mundo tiene la moral de hablar de preservación ambiental para Brasil. Conservamos dos tercios de nuestro territorio. Si vuela sobre los EE. UU., no verá bosques de ribera, lo mismo en Europa. Tienen el descaro de decir que hay que reforestar. Ellos son los que tienen que reforestar. Es una política de atacar a Brasil porque están en juego commodities y agronegocios. Ningún país del mundo tiene la moral de hablar de preservación ambiental para Brasil. Conservamos dos tercios de nuestro territorio. Si vuela sobre los EE. UU., no verá bosques de ribera, lo mismo en Europa. Tienen el descaro de decir que hay que reforestar. Ellos son los que tienen que reforestar. Es una política de atacar a Brasil porque están en juego commodities y agronegocios.

La reunión podría marcar un nuevo comienzo para los lazos entre USA y Brasil, pero eso dependerá de cómo actúe Biden durante las conversaciones, dijo Bolsonaro.

