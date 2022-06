Maduro visita a Erdogan y Venezuela enviará petróleo a Europa

Turquía se ha mantenido como uno de los pocos aliados de Venezuela que mantiene relaciones comerciales con este país a pesar de las sanciones impuestas por USA.

Recordemos que USA considera a Nicolás Maduro como un presidente no democrático, y por ello ha estado realizando un bloqueo económico y comercial con Venezuela hace años.

Las relaciones entre ambos países se intensificaron cuando Turquía rechazó el intento de golpe de Estado a Maduro ideado por USA, en donde se quiso desplazar por Juan Guaido, quien USA reconoce como líder venezolano y no a Maduro.

Turquía ha aumentado desde 2018 sus exportaciones a Venezuela, incluidos alimentos y productos de higiene personal. El país sudamericano, a su vez, ha vendido oro a Turquía, aunque la cantidad no es pública.

En abril, los dos países firmaron siete acuerdos durante una visita a Venezuela del canciller turco, Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu ha dicho que quiere que el comercio entre los dos países alcance los 1.500 millones de dólares anuales, frente a los 850 millones de dólares actuales.

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro había pedido a sus seguidores “estar atentos a la agenda de actividades internacionales que tendremos en las próximas horas”. Se desconoce si su gira internacional tendrá otros destinos.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1534124587952267269

Pero otro visitante de Erdogan mañana miércoles también será el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien se reporta que viajará a la capital turca de Ankara, aunque no se especificó si se dará un encuentro entre los 3 funcionarios.

Por otro lado, Bloomberg informó que el gobierno de Maduro conversó con Rusia y Turquía sobre la aplicación de sistemas de pago.

“Representantes de los bancos centrales de Venezuela y Turquía discutirán junto con Rusia la cooperación internacional en el ámbito de los sistemas de pago”, fue lo comunicado por Roscongress, fundación rusa organizadora del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, a través de Sputnik News y replicado por la agencia estadounidense.

Pero según el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov que éste viajará este 8 de junio a Ankara para conversar con Cavusoglu sobre "el estado y las perspectivas del desarrollo de las relaciones ruso-turcas, así como otros temas actuales de la agenda internacional y regional".

Además, también se discutirá sobre las perspectivas de reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. la diplomacia rusa afirmo en un comunicado que :

Los ministros intercambiarán puntos de vista sobre la crisis ucraniana y las perspectivas de reanudación de las negociaciones de paz ruso-ucranianas.

image.png Serguéi Lavrov y su homólogo turco, Mevlut Cavusolglu.

Rusia también quiere jugar

Esto da a entender de que los 3 países conllevarán conversación sobre sistemas de pago. Recordemos que una de las tantas sanciones impuestas por occidente a Rusia debido a su invasión a Ucrania es su suspensión del sistema de pagos internacional SWIFT. Sin embargo, Rusia ha negociado con países aliados o países que se rehúsan a tomar posición concreta contra el Kremlin alternativas posibles por fuera del régimen occidental.

Sin embargo, esta invitación por parte de Turquía y Erdogan, que venía con “sorpresa” de la visita simultánea del canciller ruso, se hace luego de que Venezuela haya informado ayer lunes que obtuvo autorización de USA de vender petróleo a Europa a través de las petroleras Repsol y Eni.

USA congeló las operaciones petroleras de Venezuela en modo de protesta y presión al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, recientemente se han ido aflojando, cuando hace unas semanas USA autorizo que la petrolera Chevron reanude operaciones en Venezuela.

Ahora, se autorizó que la petrolera española y la italiana puedan comercializar crudo venezolano hacia Europa. Según lo anunciado por Nicolás Maduro:

Se están dando pasos, los primeros pasos. Estados Unidos hace una semana más o menos dio unos pasos leves, pero significativos al entregar licencias a la empresa Chevron de Estados Unidos, a la empresa ENI de Italia y a la empresa Repsol para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales. Son pasos leves, pequeños. Se están dando pasos, los primeros pasos. Estados Unidos hace una semana más o menos dio unos pasos leves, pero significativos al entregar licencias a la empresa Chevron de Estados Unidos, a la empresa ENI de Italia y a la empresa Repsol para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales. Son pasos leves, pequeños.

https://twitter.com/PDVSA/status/1533276788650131457

El operativo está estipulado para empezar en Julio. De esta forma se reanudarán los intercambios de petróleo por deuda y por compensación de inversiones y otros trabajos que fueron suspendidos hace dos años, cuando Washington intensificó sanciones en contra de Venezuela.

Tal como lo informó Urgente24, este “afloje” de sanciones eran una moneda de cambio para USA: esta buscaba que el oficialismo de Venezuela retome negociaciones con la oposición para llegar a elecciones libres y democráticas.

Sin embargo, es más que claro que el interés real de USA es otro: en un contexto de crisis energética, alimentaria, con inflación récord a nivel mundial, USA está desesperada para conseguir nuevos mercados de petróleo y gas para paliar la situación, la cual fue causa de las propias sanciones impuestas por la administración de Joe Biden a Rusia.

Sin embargo, el contexto actual donde ayer lunes empezó la Cumbre de las Américas deja ver la hipocresía de la administración Biden: La posible relajación de las medidas punitivas estadounidense hacia Caracas se contrapone a la decisión de la Administración de Joe Biden de excluir a Venezuela de la Cumbre de las Américas, un hecho que ha sido criticado por distintos jefes de Estado de la región, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tampoco se invitó a Nicaragua ni a Cuba.

Alarmas en Rusia

La administración del presidente de los USA, Joe Biden, espera que el crudo venezolano pueda ayudar a Europa a reducir la dependencia de Rusia y redirigir algunos de los cargamentos de Venezuela desde China.

Pero Venezuela, miembro de la OPEP, también mantiene muy fuertes relaciones con Rusia. Después de todo su situación es muy similar frente a USA. Y el Kremlin, ante dicha situación, parece reaccionar al enviar a Segei Lavrov a Turquía mientras Nicolás Maduro se encuentra allí.

A Rusia no le conviene que Europa tenga nuevos proveedores de petróleo, ya que esto le daría un respiro de la crisis que causó las sanciones al crudo ruso. Pero al final del día, no está de más recordar que todo país siempre busca su interés por encima de sus relaciones con sus aliados.

Y Turquía es uno de los países que más se negó a condenar a Rusia por su invasión a Ucrania, y es quien más mantiene contacto con el Kremlin en Europa. Erdogan decidió mantener una posición neutral ofreciéndose a mediar el conflicto, porque a Turquía no le conviene que este perdure en el tiempo.

Nicolás Maduro es el que más se beneficia obteniendo concesiones de USA, que está desesperada, y puede aprovechar a su vez aumentar la apuesta con Rusia.

Aunque la reunión entre los 3 funcionarios no está confirmada, es difícil que estos no se crucen, y aunque no sepamos los motivos de su conversación, sabemos que USA será la principal víctima.

