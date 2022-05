Brasil: Operativo deja +22 muertos en una favela de Río

Las fuerzas del BOPE Se caracterizan por realizar incursiones en las favelas del país contra el narcotráfico reinante en las mismas con una estrategia y armamento importante y potente. Cuentan con el apoyo del gobierno de Brasil ya que en algunos casos, por su entrenamiento especial es el único grupo capaz de resolver conflictos que la policía convencional no puede.

El BOPE actúa en operaciones de alto riesgo, incluidas las redadas en las favelas y las situaciones de enfrentamiento con los narcotraficantes, que utilizan armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Por ese motivo, el grupo está equipado con armas de uso restringido a las Fuerzas Armadas Brasileñas.

El proceso de pacificación de las favelas siempre repite el mismo esquema: expulsión del tráfico armado por la policía, ocupación del territorio por la Policía Militar e instalación de un cuartel de la UPP.

En el caso de hoy martes en Vila Cruzeiro, según la PM, los agentes de la BOPE fueron atacados a balazos cuando iniciaron un “operativo de emergencia”, con el objetivo de capturar a los jefes de la mayor facción criminal que opera en el estado y que estarían escondidos en la comunidad. La policía dice que los líderes de las facciones en otras favelas de Río, como Jacarezinho, Mangueira y Providência, Salgueiro, en São Gonçalo, e incluso los estados del norte y noreste también están alojados en Penha.

Entre las muertes se encuentra una mujer que resultó herida en el intercambio de disparos entre pandilleros y policías en la favela Vila Cruzeiro. La policía dijo que los otros muertos eran presuntos pandilleros que se resistieron a la operación y abrieron fuego contra la policía con armas automáticas.

https://twitter.com/vozdacomunidade/status/1529164796721086465 AGORA 15h:17: 21 mortos e 7 baleados na operação realizada pelo BOP, BAC, PF e PRF no Complexo da Penha. pic.twitter.com/0WuX134gPR — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) May 24, 2022

Los residentes dijeron en las redes sociales que fuertes disparos comenzaron en la oscuridad a las 4 am en un área boscosa al lado de Vila Cruzeiro, causando miedo y pánico en la favela.

La operación policial, respaldada por un helicóptero, tenía como objetivo a los líderes de la pandilla del crimen organizado y narcotráfico más grande de Río, el Comando Vermelho, que se escondían en Vila Cruzeiro según la inteligencia policial.

"Fue un enfrentamiento muy intenso", dijo a periodistas el coronel Iván Blaz, vocero de la policía militarizada que dirigió la operación.

El operativo comenzó de madrugada, poco después de las 4 de la mañana. El teniente coronel del primer ministro Iván Blaz lamentó la muerte de la residente Gabrielle Ferreira, de 41 años, alcanzada por una bala perdida a pesar de que vivía en un barrio pobre vecino llamado Chatuba.

Fue la pérdida de una vida inocente. No vamos a tener un gran éxito en una operación cuando hay la muerte de una mujer inocente, una señora de 41 años. Desafortunadamente, es necesario que realicemos una operación como esta. No es normal que los delincuentes operen en estas comunidades con armas de guerra. Fue la pérdida de una vida inocente. No vamos a tener un gran éxito en una operación cuando hay la muerte de una mujer inocente, una señora de 41 años. Desafortunadamente, es necesario que realicemos una operación como esta. No es normal que los delincuentes operen en estas comunidades con armas de guerra.

Blaz destacó que “los delincuentes en la favela están portando armas de guerra”. Hasta el momento se han incautado siete fusiles, cuatro pistolas y granadas, según informó la corporación.

El PM afirma que tomó la medida de emergencia tras detectar que habría una reunión de bandas narcotraficantes en la comunidad de la favela de Villa

https://twitter.com/vozdacomunidade/status/1529156883004678144 AGORA 14h45: Chegaram mais três pessoas no Hospital Estadual Getúlio Vargas, baleadas na operação do BOPE, BAC, PF e PRF no Complexo da Penha. 14 mortos e 7 feridos. A operação continua. pic.twitter.com/arVWV0B9dF — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) May 24, 2022

Los videos que circulan en las redes sociales muestran el intercambio de disparos desde la madrugada del martes. Dicen los que viven en la región que "el clima es temible". En las escenas registradas por los pobladores, se puede ver un vehículo militar blindado circulando por el interior de la comunidad y personas llevando cuerpos por su cuenta al hospital. En otro video, vecinos se manifiestan en la calle 14 por la cantidad de muertos y queman cajas de madera y cartón.

https://twitter.com/brasildefatorn/status/1529104696320851971 brasildefato: Uma operação policial deixou 11 mortos na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira. Os relatos dos moradores são de desespero e muito medo.



Vídeo: @vozdacomunidade pic.twitter.com/OeGWF00HZw — Brasil de Fato RN (@brasildefatorn) May 24, 2022

Teniente coronel del BOPE dice que delincuentes pretendían unirse a grupo en Rocinha

Según las investigaciones, unos 50 delincuentes se unirían a un grupo criminal en Rocinha para realizar una acción delictiva en otra parte de la ciudad. Los traficantes habrían venido de otros estados brasileros, incluso para unirse a la facción. Los miembros habrían venido de los estados de Alagoas, Amazonas, Bahía, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará y Amapá, dijo el Teniente Coronel del BOPE, Uirá do Nascimento Ferreira.

Fue un operativo de inteligencia, estábamos al tanto de los líderes de esta facción, estábamos monitoreando para que la detención se hiciera fuera de la comunidad. No fue posible debido al ataque del grupo criminal. Fue una acción de emergencia que no tuvo como objetivo cumplir órdenes de aprehensión, a pesar de que muchos de ellos ya tienen órdenes de arresto pendientes. Fue un operativo de inteligencia, estábamos al tanto de los líderes de esta facción, estábamos monitoreando para que la detención se hiciera fuera de la comunidad. No fue posible debido al ataque del grupo criminal. Fue una acción de emergencia que no tuvo como objetivo cumplir órdenes de aprehensión, a pesar de que muchos de ellos ya tienen órdenes de arresto pendientes.

"Es difícil decir si hay o no más muertos"

La Policía Militar dijo que están buscando en un área boscosa en Complexo da Penha, Zona Norte de Río, más sospechosos que puedan estar heridos o muertos . La corporación no descarta la posibilidad de encontrar personas muertas, además de las 22 ya contabilizadas, tras el enfrentamiento. El vocero de la Policía Militar, teniente coronel Iván Blaz, en entrevista con Radio BandNews FM, dijo que los cuerpos están siendo identificados y que existe la posibilidad de que se encuentren otros en lo alto de la comunidad. Hay informes de al menos dos heridos.

Como hay enfrentamientos en una zona forestal, es difícil decir si hay o no más muertos. Tiene poca visualización del oponente, y puede tener delincuentes heridos que sólo aparecen después. Esta es la realidad. Estamos usamos el avión en las búsquedas. Pero es probable que otras personas puedan aparecer heridas o muertas. Como hay enfrentamientos en una zona forestal, es difícil decir si hay o no más muertos. Tiene poca visualización del oponente, y puede tener delincuentes heridos que sólo aparecen después. Esta es la realidad. Estamos usamos el avión en las búsquedas. Pero es probable que otras personas puedan aparecer heridas o muertas.

https://twitter.com/RochexRB27/status/1529081494983032832 #BRASIL #URGENTE | Operación policial en una favela de la zona norte de Río de Janeiro. Hay 11 muertos, 10 sospechosos de integrar un grupo criminal y una civil de la región de Vila Cruzeiro. #RochexRB27



@SantanaTiago13 pic.twitter.com/gnjn2AfK9l — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) May 24, 2022

Con la expectativa de que lleguen más muertos a la unidad en cualquier momento, un equipo del Hospital Getúlio Vargas está en espera en la entrada de la sala de emergencia. También se reforzó la vigilancia en las inmediaciones de la unidad con hombres del Batallón de Choque de la Policía Militar.

El año pasado, 28 personas murieron a causa de la violencia en las favelas de Río de Janeiro, la mayoría en enfrentamientos entre narcotraficantes y policías.

El PRF refuerza que las acciones integradas de seguridad ciudadana apuntan a reducir la letalidad. "El objetivo de la operación es detener a los líderes de las facciones, pero fue necesario obligar al Estado a contener las acciones", dijo el superintendente de la PROF, Rômulo Silva.

El Teniente Coronel Uirá do Nascimento Ferreira, del BOPE, agregó:

Esta acción está planeada desde hace unos meses, esa banda criminal que controla la región suele invadir otras zonas y teníamos indicios de que esa banda se movería por la ciudad, y actuamos sobre el terreno. Muchas barricadas, teníamos dificultad para avanzar en el terreno. Pedimos disculpas a la señora que fue victimizada, no era zona de incursión de fuerzas estatales y sindicales.

Más contenido en Urgente24:

Sergio Berni sin filtro: "Ella trajo al borracho, ahora que se lo lleve"

Henry Kissinger: Occidente no debería "derrotar" a Rusia

Gustavo Petro niega la suspensión de elecciones en Colombia

Insomnio: Este hábito está arruinando tus horas de sueño

Paseos para hacer en familia un feriado en Buenos Aires