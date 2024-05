Israel "paria": Arabia Saudita, Palestina y hartazgo con Netanyahu

Israel está empecinada en creer en las negociaciones directas entre las dos partes y cree que reconocer ahora a Palestina es "recompensar a Hamas” . Sin embargo, en reiteradas oportunidades desde que estalló el conflicto, Arabia Saudita ha sostenido que la única solución a la guerra y estabilización en Medio Oriente es un Estado Palestino. Le advirtió que no habrá normalizaciones de relaciones entre ambos sin Palestina y lo acusó de cometer crímenes de guerra.

Por eso el miércoles, los saudíes, como los líderes de Jordania y Qatar aplaudieron el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Irlanda, España y Noruega.

Según Arab News, el Reino dijo que apreciaba esta decisión “que confirma el consenso internacional sobre el derecho inherente del pueblo palestino a la autodeterminación”. El reino también pidió a más países que adopten rápidamente la misma postura, “lo que contribuiría a encontrar un camino confiable e irreversible para lograr una paz justa y duradera que cumpla con los derechos del pueblo palestino”.

Israel aislada y el riesgo de ser "paria"

Israel por culpa de Netanyahu está perdiendo países que antes lo apoyaban o incluso con los árabes más abiertos que antes al menos no lo despreciaban. Ahora con más de 35.000 muertos, orden de arresto contra Netanyahu por la CPI y los procesos legales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI), en los que se le acusa de genocidio, así como de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, Israel se está conviertendo en estado “paria”.

Al menos así lo definió Alon Pinkas, ex embajador de Israel y cónsul general en Nueva York, quién aseguró que si el primer ministro sigue con esta perniciosa política corre el riesgo de convertir a Israel “ en un paria en cámara lenta”.

En diálogo con la BBC, también habló de la necesidad de un cambio de gobierno: “A primera vista estamos más separados, pero también nos damos cuenta de que el status quo no puede sostenerse, por lo que en realidad estamos más cerca, pero no con estos gobiernos". Este jueves The Jerusalem Post compartió una encuesta en la que la mayoría de los israelíes se inclinaban a favor de elecciones anticipadas.

A su vez, USA está preocupada por el creciente aislamiento de Israel y por su pérdida de influencia en la región. Los acuerdos de Abraham le otorgaron a Estados Unidos un poco más de poder y control en Medio Oriente. Pero ahora por su apoyo a Netanyahu lo está perdiendo en medio del creciente vínculo de China con los saudíes.

China está 'desamericanizando’ el mundo árabe. El 11 y el 12 de junio de 2023 pasados durante la décima edición de la Arab-China Business Conference, realizada en la ciudad de Riad, el Gobierno y la comunidad empresarial de Arabia Saudita se mostraron junto a China ante el distanciamiento de Estados Unidos del país árabe y de la región en general.

El estrechamiento de lazos, puede ser una especie de agradecimiento de Arabia Saudita a China por su exitoso papel en la reanudación de sus relaciones con Irán, además de que, de acuerdo con Bloomberg, China ya es el primer comprador de petróleo saudita, lo que la convierte en el mayor socio comercial del país asiático, con transacciones por valor de 116.000 millones de dólares el año pasado.

