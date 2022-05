Hungría bloquea nuevo paquete de sanciones de la UE a Rusia

La Comisión Europea ha pasado la mayor parte de mayo tratando de convencer a los estados miembros de su 6to. paquete de sanciones, que incluiría un embargo gradual sobre el petróleo ruso. Pero ha tenido problemas para convencer a Hungría de que apoye el paquete. Tampoco pudo modificar el punto de vista de Eslovaquia y República Checa.

La Comisión presentó un plan de 210.000 millones de euros denominado REPowerEU, que establece propuestas para deshacerse de los combustibles fósiles rusos hacia 2027. Aunque había señales alentadoras en el plan, escribió Orbán en su carta, no fueron resueltas las preocupaciones de Hungría porque “no hay definiciones [sobre financiación] para los estados miembros sin litoral más afectados”.

Añadió: "No hay indicaciones sobre las modalidades y el momento de la financiación de las necesidades urgentes de inversión relacionadas con la sustitución del petróleo ruso".

En su carta, Orbán advirtió que las sanciones propuestas causarían “graves problemas de suministro” en Hungría y socavarían sus intereses vitales de seguridad energética, provocando un “shock de precios” en los hogares y la economía del país. Él dijo que Hungría necesitaba dinero para adaptar sus refinerías al petróleo no ruso y construir nuevos oleoductos para llevar suministros alternativos al país.

La carta de Orbán plantea “graves problemas” porque “los países sin planes de recuperación y resiliencia adoptados no pueden beneficiarse” del grueso del proyecto REPowerEU a corto plazo. Sin embargo, también enfatiza que continuará las discusiones “con un enfoque pragmático y orientado a resultados”.

zelensky en davos.jpg Volodymyr Zelensky hablando en Davos.

¿Sanciones inútiles?

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante su discurso en el Foro Económico Internacional en Davos, reiteró que precisa ayuda de capitales de Occidente para la restauración de Ucrania, también pidió un embargo total sobre el petróleo ruso y un bloqueo total de bancos y empresas rusas en el sector de TI.

En tanto, del otro lado, las empresas rusas -que no fueron invitadas a Davos- están tomando medidas para adaptarse a los rápidos cambios en la economía mundial, declaró el presidente Vladímir Putin: "Las empresas rusas se están adaptando a estos cambios. Modifican las cadenas de producción y distribución, establecen activamente nuevas relaciones con socios extranjeros" (se afirma que son chinos, indios y turcos).

Putin destacó la necesidad de elaborar nuevos proyectos de transporte y calificó el desarrollo de la infraestructura como herramienta de desarrollo económico.

"Durante muchos años, hemos aumentado de manera constante y sistemática las capacidades logísticas de Rusia, lo estamos haciendo con miras al futuro, para un efecto a largo plazo para las empresas nacionales, para los ciudadanos", indicó el Presidente ruso.

En esa circunstancia él firmó un decreto sobre la reducción del 80% al 50% de la participación de los exportadores en la venta obligatoria de ingresos en divisas. Es una decisión que beneficia a los exportadores que ahora podrán conservar el 50% de las divisas ingresadas en vez del 20%.

A fines de febrero, el decreto de Putin había anunciado que "los residentes que participan en actividades económicas extranjeras realicen la venta obligatoria de divisas por un monto del 80% de la cantidad de divisas acreditadas en sus cuentas en bancos autorizados para el comercio exterior".

Según el nuevo documento, la frase "en la cantidad del 80%" se sustituye por las palabras "en la cantidad del 50%", y se ha facultado a la Junta Directiva del Banco Central para que determine el plazo para el cumplimiento por parte de los residentes - participantes de la actividad económica en el exterior (FEA) de la obligación de vender moneda extranjera.

putin.jpg Vladimir Putin anuncia flexibilidad cambiaria.

El rublo

Al comienzo de las sanciones occidentales contra los sectores financiero y energético de Rusia, el golpe fue realmente significativo. Sin embargo, actualmente no han cumplido con las expectativas establecidas por Occidente: el tipo de cambio del rublo ruso ha vuelto al nivel anterior a las sanciones, o incluso lo ha superado.

Desde que el conflicto entre Rusia y Ucrania se intensificó en febrero de 2022, los países que integran la OTAN han impuesto más de 10.000 sanciones a Moscú. Desde desconectar a los bancos rusos de SWIFT hasta prohibir nuevas inversiones, USA y Europa.

La aprobación de Alemania e Italia de los pagos de gas ruso en rublos, en el último minuto de la fecha de vencimiento de la adhesión, fue otra demostración de que no es práctico para los países europeos apegarse a las sanciones dirigidas por Estados Unidos.

El rublo ruso subió a sus niveles más fuertes frente al euro y el dólar desde junio de 2015 y marzo de 2018, respectivamente.

Sin embargo, la caída de la economía rusa no será tan grave como algunos esperaban, afirmó el ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov.

"Sí, viviremos un descenso de la economía. Sí, por supuesto, nuestra economía no puede dejar de reaccionar a todas estas restricciones, pero no será tan grave como podría resultar si el Gobierno no adoptara las medidas de apoyo adecuadas".

"No podemos decir que nos cerraremos y levantaremos muros. La soberanía financiera es, ante todo, seguridad y estabilidad frente a diversos tipos de influencias externas. Así que tenemos que estar preparados para este tipo de influencias externas", declaró Siluánov.

La OTAN intentó quebrar la economía rusa pero hasta la fecha no lo ha conseguido. Las sanciones a Rusia terminaron impactando en la paridad del dólar estadounidense ante otras monedas. En tanto, el rublo se encuentra en una coyuntura de fortaleza apalancado en que no parece tan sencillo para los países occidentales encontrar proveedores de energía alternativa para el petróleo y el gas rusos.

Rusia es el productor más grande del mundo N°3, después de Estados Unidos y Arabia Saudita, y cerca de la mitad de sus exportaciones de crudo iban a Europa antes de que se anunciaran las sanciones. Eslovaquia y Hungría, por ejemplo, recibían el 96% y el 58% de sus importaciones de petróleo de Rusia, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

