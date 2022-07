Histórica reunión entre China y Estados Unidos: 5 horas

La reunión fue "constructiva" en el sentido de que se llegó a un consenso y se resolvieron algunos temas puntuales y pendientes, como se desprende del comunicado de prensa, dijo el analista, y agregó que EE.UU. también ha hecho algunas declaraciones positivas, pero es más importante que EE. UU. implemente lo que prometió en las conversaciones y China observará si las acciones de EE. UU. coinciden con sus palabras.

La declaración china también advirtió a EE. UU. que no apoye la independencia de Taiwán, aconsejó a EE. UU. que no forme “agrupaciones exclusivas” contra China y dijo que Washington no debería entrometerse en los asuntos internos de China, incluidos Hong Kong y Xinjiang, cerró Bloomberg.

Impuestos, inflación y logística también estuvo sobre la mesa de debate.

Esto ocurrió luego de que el FBI y el MI5 se unieran para condenar la supuesta filtración de espías en Estados Unidos y el Reino Unido, en lo que se trata de un recrudecimiento de la guerra de espías.

Más contenido en Urgente24

144 motos: Aduana detectó un festival de importaciones

Cómo limpiar la pantalla del celular sin dañarlo

"Dólar" y "mierda": Récord de rechazo al gobierno

"Dólar a $400", $10 billones y los llamados que no alcanzan

Desconcierto en C5N: Alumnos tucumanos fulminaron a Alberto