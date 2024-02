Golpe a Joe Biden: Tucker Carlson entrevistó a Vladimir Putin

¿Qué sabemos?

Carlson ha criticado la cobertura de los medios estadounidenses de la guerra entre Ucrania y Rusia, dijo que su objetivo era contrarrestar lo que describió como “sesiones aduladoras” pro Ucrania de los medios occidentales que cubrían la guerra.

Según la agencia de noticias TASS, Carlson pasó varios días en Moscú. Y que había “solicitado una entrevista” al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

La entrevista también se produce cuando los demócratas harán un nuevo intento para restablecer la financiación militar estadounidense a Ucrania después de que fracasara la primera votación sobre un paquete de ayuda multimillonario debido a la oposición del Partido Republicano.

Putin fue entrevistado formalmente por última vez por un medio de comunicación estadounidense en octubre de 2021.

Muertos de miedo.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, cree que los estadounidenses no deberían creer nada de lo que dice Vladimir Putin durante la entrevista de Tucker Carlson...

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, cree que los estadounidenses no deberían creer nada de lo que dice Vladimir Putin durante la entrevista de Tucker Carlson...

Tucker Carlson

“Dos años después de una guerra que está transformando al mundo entero, la mayoría de los estadounidenses no están informados. No tienen idea real de lo que está pasando en esta región”.

"Pero deberían saber que están pagando la mayor parte del gasto belico de una manera que tal vez aún no perciban plenamente".

"La mayoría de los estadounidenses no tienen idea de por qué Putin invadió Ucrania o cuáles son sus objetivos ahora".

“No estamos aquí porque amemos a Vladimir Putin... No los alentamos a que estén de acuerdo con lo que Putin pueda decir en esta entrevista, pero los instamos a que la vean. Deberías saber todo lo que puedas”.

Rusia

Según las autoridades rusas, Putin aceptó la entrevista porque Carlson proporcionó una visión alternativa a la información “unilateral” sobre el conflicto de Ucrania realizada por otros medios de comunicación.

"Cuando se trata de los países del Occidente colectivo, los grandes medios de comunicación, los canales de televisión y los grandes periódicos no pueden en modo alguno jactarse de intentar al menos parecer imparciales en términos de cobertura", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa.

“Todos estos son medios de comunicación que adoptan una posición excepcionalmente unilateral. Por supuesto, no hay ningún deseo de comunicarse con esos medios, y no tiene mucho sentido y es poco probable que sea útil”.

Cuando se le preguntó por qué Carlson obtuvo la entrevista, Peskov dijo que el enfoque del periodista estadounidense "no era de ninguna manera prorruso, no es proucraniano, es proestadounidense".

El metodo siempre es el mismo; censurar o derruir mediaticamente al que se salga del rebaño. Les pasó a médicos y profesionales durante la Plandemia. Ahora le toca a Tucker Carlson por su entrevista a Vladimir Putin.

La controversia

"No creo que necesitemos otra entrevista con Vladimir Putin para comprender su brutalidad", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Otra tontería más de Kirby y van....

Carlson también afirmó que él era el único entre los medios occidentales que intentaba entrevistar a Putin.

Christiane Amanpour, presentadora de CNN, escribió en X que no era cierto: "¿Cree realmente Tucker que nosotros, los periodistas, no hemos intentado entrevistar al presidente Putin todos los días desde su invasión a gran escala de Ucrania? Es absurdo: seguiremos pidiendo una entrevista, como lo hemos hecho durante años".

Según Moscow Times, un medio de sesgo muy anti Putin, recordó que al menos 1.000 periodistas rusos independientes habían huido del país en febrero de 2023.

¿Y qué tiene que ver? ¿Un periodista dejará de entrevistar a Putin por eso? Ese tipo de solidaridad no es válida en el trabajo de periodista.

Hay más estúpidos: Guy Verhofstadt, ex primer ministro belga y actual miembro del Parlamento Europeo, quien pidió a la Unión Europea que explore la posibilidad de imponer una “prohibición de viajar” a Carlson.

La entrevista se produce cuando 2 reporteros estadounidenses –Evan Gershkovich, de The Wall Street Journal; y Alsu Kurmasheva, de Radio Free Liberty– se encuentran encarcelados en Rusia.

Ok ¿y qué tiene que ver con lo realizar una entrevista periodística?

Carlson

El entrevistador ha defendido la entrevista. "La libertad de expresión es nuestro derecho de nacimiento. Nacimos con el derecho a decir lo que creemos, ese derecho no nos lo pueden quitar no importa quién esté en la Casa Blanca”.

La congresista republicana de extrema derecha Marjorie Taylor Greene posteó en X: "Tenemos una prensa libre en este país y su [sic] gente como Tucker Carlson, de quien dependemos para decir la verdad".

El propietario de X, Elon Musk, pidió a la gente que "escuchara" a Putin.

El periodista Glenn Greenwald dijo que las entrevistas con adversarios han sido parte del periodismo desde hace mucho tiempo. Señaló que CNN entrevistó al fundador de Al Qaeda, Osama bin Laden, en 1997; y al entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, en 1991.

Hay libros de entrevistas a personajes polémicas que realizó Oriana Fallaci. ¿Acaso los 'progres' han enloquecido?

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview

La entrevista

La entrevista fue de 2 horas. Aquí el compacto de la revista opositora rusa Meduza:

Sobre la 'desnazificación' de Ucrania

"Todavía no hemos logrado nuestros objetivos en Ucrania, porque uno de ellos es la desnazificación. Se refiere a la prohibición de todos los movimientos neonazis. Necesitamos deshacernos de aquellas personas que abandonan esta teoría y práctica en la vida y tratan de preservarla: eso es la desnazificación. Saben, por extraño que les parezca, durante las negociaciones en Estambul acordamos que el neonazismo no se cultivaría en Ucrania, incluso que estaría prohibido a nivel legislativo. Resulta que esto se puede hacer durante el proceso de negociación. Y aquí no hay nada humillante para Ucrania, como para un Estado civilizado moderno. ¿Se le permite a algún Estado promover la propaganda nazi? ¿Realmente no? Eso es todo.

Una vez hablé de esto con Zelensky. Le dije: “Volodia, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué apoya hoy a los neonazis en Ucrania cuando su padre luchó contra el fascismo? Era un soldado de primera línea". No diré lo que respondió, este es un tema aparte y creo que es incorrecto."

Sobre la liberación de Evan Gershkovich, periodista del WSJ

"Hemos hecho tantos gestos de buena voluntad que creo que hemos agotado todos nuestros límites. Nadie ha respondido nunca a nuestros gestos de buena voluntad con gestos similares. Pero, en principio, estamos dispuestos a decir que no excluimos la posibilidad de que podamos hacerlo con la contramedida de nuestros socios. Cuando hablo de socios, me refiero principalmente a agencias de inteligencia. No descarto que la persona que usted menciona, el señor Gershkovich, pueda terminar en su tierra natal. Pero al final no tiene sentido mantenerlo en prisión en Rusia. Queremos que las agencias de inteligencia estadounidenses piensen en cómo pueden ayudar a alcanzar los objetivos que persiguen nuestras agencias de inteligencia."

Embed Tucker Carlson spent roughly 10 to 15 minutes imploring Vladimir Putin to release the WSJ's Evan Gershkovich, vehemently arguing why it's unjust to keep him -- in a way that no corporate journalist would ever dare do with Biden about Assange.https://t.co/YWZXNbRtS7 pic.twitter.com/xsLsdUFwq8 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 8, 2024

Traducción: Tucker Carlson pasó aproximadamente de 10 a 15 minutos implorando a Vladimir Putin que liberara a Evan Gershkovich del WSJ, argumentando con vehemencia por qué es injusto retenerlo -- de una manera que ningún periodista corporativo se atrevería a hacer con Biden sobre Assange.

------------------------------

Sobre la amenaza de una nueva guerra mundial

"Los países de la OTAN hablan de guerra global y conflicto nuclear y están tratando de intimidar a sus poblaciones con la amenaza rusa imaginaria. Este es un hecho obvio. Y la gente pensante, no la gente corriente, sino la gente pensante, los analistas, los que participan en la política real, simplemente la gente inteligente, entiende perfectamente que esto es falso. Se está inflando la amenaza rusa. Rusia enviará sus tropas a Polonia sólo en un caso: si hay un ataque a Rusia desde Polonia. ¿Por qué? Porque no tenemos intereses ni en Polonia ni en Letonia, en ninguna parte. ¿Porqué necesitamos esto? Simplemente no tenemos intereses. Sólo amenazas."

Sobre la participación de USA en la guerra

¿Realmente los estadounidenses no tienen nada mejor que hacer? Tienes problemas en la frontera. Problemas con la migración, problemas con la deuda nacional. Más de 33 billones de dólares. No tienes nada que hacer. Por eso debes luchar en Ucrania. ¿No sería mejor llegar a un acuerdo con Rusia? Llegar a un acuerdo, entendiendo ya la situación que se desarrolla hoy, entendiendo que Rusia luchará por sus intereses hasta el final y, entendiendo esto, de hecho, volver al sentido común, comenzar a respetar a nuestro país, sus intereses y mirar. ¿para qué? ¿Qué soluciones? ¿Realmente los estadounidenses no tienen nada mejor que hacer? Tienes problemas en la frontera. Problemas con la migración, problemas con la deuda nacional. Más de 33 billones de dólares. No tienes nada que hacer. Por eso debes luchar en Ucrania. ¿No sería mejor llegar a un acuerdo con Rusia? Llegar a un acuerdo, entendiendo ya la situación que se desarrolla hoy, entendiendo que Rusia luchará por sus intereses hasta el final y, entendiendo esto, de hecho, volver al sentido común, comenzar a respetar a nuestro país, sus intereses y mirar. ¿para qué? ¿Qué soluciones?

Sobre las explosiones en el gasoducto Nord Stream

"¿Quién hizo estallar el Nord Stream? Tu, por supuesto. Usted personalmente puede tener una coartada, pero la CIA no la tiene. ¿Hay evidencia? Ya sabes, no voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre dicen: busca a alguien que esté interesado. Pero en este caso, debemos buscar no sólo a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede que haya muchos interesados, pero no todos pueden subir al fondo del Mar Báltico y realizar esta explosión."

Acerca de Boris Johnson

"El hecho de que las autoridades ucranianas hayan accedido a las exigencias o persuasiones del ex Primer Ministro británico, Sr. Johnson, me parece absurdo y, por decirlo así, triste. Porque, como dijo Arakhamia , “hace un año y medio podríamos haber detenido estas hostilidades, detener esta guerra, pero los británicos nos persuadieron y lo rechazamos”. ¿Dónde está el señor Johnson ahora? Y la guerra continúa."

Sobre las negociaciones con Ucrania

"El señor Presidente de Ucrania emitió un decreto que prohíbe negociar con nosotros. Que cancele este decreto y listo. Nunca nos hemos negado a negociar. Escuchamos todo el tiempo: ¿Rusia está lista, lista? ¡Sí, no nos negamos! Se negaron públicamente. Bueno, que cancele su decreto y entable negociaciones. Nunca nos negamos."

Sobre los pueblos de Rusia y Ucrania

"Esta movilización interminable en Ucrania, la histeria, los problemas internos, todo esto... De todos modos, tarde o temprano llegaremos a un acuerdo. ¿Y adivina qué? Incluso puede parecer extraño en la situación actual: las relaciones entre los pueblos se restablecerán de todos modos. Tardará mucho, pero se recuperará. Lo que está sucediendo es, hasta cierto punto, un elemento de guerra civil. Y todo el mundo en Occidente piensa que los combates han separado para siempre a una parte del pueblo ruso de la otra. No. El reencuentro sucederá. No ha ido a ninguna parte."

--------------------------------

