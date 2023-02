En Netflix: 5 películas imperdibles con Edgar Ramírez

¡Hoy sí!, con Jennifer Garner | Tráiler oficial | Netflix

The Last Days of American Crime

También protagonizada por Edgar Ramírez, "Los últimos días del crimen" o "The Last Days of American Crime", es una película que se estrenó en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. Por lo que quizá muchos ya la habrán visto.

Esta película de Netflix narra la historia del futuro del gobierno de Estados Unidos y cómo logra emitir una señal misteriosa para evitar que los ciudadanos cometan actos delictivos.

Edgar Ramírez, interpreta el papel de Graham Bricke, un atracador que se suma a un plan para dar un último golpe histórico antes de que el Gobierno active la señal que alterará las mentes y eliminará toda conducta criminal. del país.

El filme fue dirigido por Olivier Megaton. Y aunque durante unas semanas estuvo posicionada como una de las películas más vista en Netflix (sobre todo en Latinoamérica) también recibió muy duras críticas.

Los últimos días del crimen | Tráiler oficial | Netflix

La red avispa

Edgar Ramírez, Penélope Cruz y Gael García Bernal, Ana de Armas y Wagner Moura son los protagonistas de "La Red Avispa", una película de Netflix que fue bastante polémica.

El filme es basado en hechos reales y cuenta la historia de un grupo de espías cubanos que se infiltra entre los exiliados para combatir los ataques contra la isla, pero la misión tiene un costo personal.

De acuerdo con la BBC, esta película de Netflix recupera la historia de "los cinco", tal como se les conocía en Cuba a los personajes reales de la Red Avispa (los que se negaron a colaborar con el FBI y que fueron sentenciados a largas penas de cárcel en EE.UU.).

El filme, del director francés Olivier Assayas, está basado en un libro del escritor y periodista brasileño Fernando Morais, que cuenta la versión del gobierno de Cuba sobre el caso. Pero hubo controversia.

La BBC escribe lo siguiente: El hecho de que la película solo presentara la visión oficial de La Habana, obviara la historia de otros miembros del anillo de espías, no mencionara otras acciones de las que acusaron a la red y el hecho de que presentara a las organizaciones anticastristas del exilio como "grupos terroristas y narcotraficantes" ha provocado ardientes críticas en Miami.

La Red Avispa (en ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix España

Bright

Esta película se estrenó mucho antes de la cachetada del actor Will Smith al cómico Chris Rock durante los Premios Oscar. Un dato bastante importante para lo que contaremos un poco más adelante.

La cinta es protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton y Noomi Rapace. Edgar Ramírez también participa en el filme de orcos, hadas, elfos y seres humanos que conviven en una versión alterna la realidad que se conoce actualmente.

Según Netflix, esta película se desarrolla en Los Ángeles, en medio de tensiones territoriales entre especies, donde un policía humano y su compañero orco encuentran un poderoso objeto. Y la guerra profetizada comienza.

La película ha sido una de las más costosas de Netflix, con un presupuesto de 90 millones de dólares, y fue dirigida por David Ayer, quien ya trabajó con Will Smith en "Suicide Squad".

Pero, ¿Qué tiene que ver esta película con la cachetada de Will Smith? Luego de este momento inolvidable en los Oscars, Netflix canceló la secuela de “Bright”.

"Bright | Tráiler oficial | Netflix [HD]

Resistence

Esta película, que también se puede ver en Netflix, tiene bastante talento venezolano. Se trata de un filme biográfico inspirado en la vida del gran Marcel Marceau, un mimo que se une a la resistencia francesa para ayudar a los huérfanos en la Segunda Guerra Mundial.

La historia está protagonizada por Jesse Eisenberg y cuenta con cuatro exitosos venezolanos: el actor Edgar Ramírez, Jonathan Jakubowickz (director), Claudine Jakubowickz (productora), y Ángelo Milli (música).

El crítico y director editorial de Observador Latino, Sergio Monsalve, ha dado en Instagram su opinión acerca de esta producción:

"Resistencia (Resistence) es una metáfora política que ha creado su director para referirse al caso de Venezuela bajo control del régimen. De ahí su titulo y su mensaje a favor de la libertad".

